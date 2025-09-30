El Hapoel de Micic, test de altura en el debut del Barça en Euroliga

Terminó la espera. Este martes, a partir de las 18 horas, el Barça regresa a la Euroliga midiéndose al Hapoel Tel Aviv en un partido que tendrá lugar en Sofía. El Arena 8888 acoge la cita por razones de seguridad debido a la guerra de Israel en Palestina.

La previa del duelo viene marcada por ese conflicto bélico que no cesa y que cada vez cuenta con mayor rechazo por parte de la comunidad internacional. Viendo lo ocurrido en la pasada Vuelta Ciclista a España, el Barça evitará vivir una situación que tuvo lugar hace pocas semanas en algunas capitales españolas, pero la Euroliga debe dejar de titubear con los equipos israelíes y debe tomar una decisión propia, sin esperar a lo que decidan otras organizaciones como la UEFA.

Por el momento, la Euroliga sigue y toca centrarse en lo estrictamente deportivo. El Barça regresa a una competición de la que se marchó el pasado curso con un sabor amargo tras la dolorosa eliminación a manos del Mónaco en el playoff previo a la Final Four de Abu Dabi.

Joan Peñarroya, junto a Kevin Punter / FCB

Aquella noche, Kevin Punter erró el título que hubiese mandado al equipo azulgrana a la final a cuatro de la competición europea. Pero de poco sirve volver al pasado para recordar tiros cuyo desenlace no variará. Lo que sí que es seguro es que el escolta neoyorquino vuelve a ser uno de los puntales de Joan Peñarroya. También un Tornike Shengelia que se prepara para vivir su primer partido de Euroliga con el Barça, con la esperanza de que su impacto en el torneo sea importante ya desde el primer día.

Un partido de debut al que el cuadro catalán llega con algunas bajas, pero tocando manera para que la situación no empeore como ocurrió la pasada campaña. Juan Núñez, que pasa este martes por el quirófano para someterse a una artroscopia en su rodilla derecha, es baja asegurada, mientras que Juani Marcos, que se hizo daño en el tobillo derecho en el amistoso del pasado viernes en Lleida, espera poder llegar en la mejor condición posible.

Juani Marcos tuvo un debut un poco más discreto aunque necesita tiempo / FCB

"Hapoel es el equipo con la plantilla más larga de la competición. Tienen potencial para aspirar a estar en las primeras posiciones y es un rival diseñado para competir contra todos", comentó Peñarroya en la previa del partido.

De hecho, y bajo las órdenes del experimentado Dimitris Itoudis, Hapoel llega a la competición tras haberse impuesto en la última edición de la Eurocup y con una chequera dispuesta a gastarse cantidades indecentes. De hecho, a Vasilije Micic lo han cubierto de oro, y según apunta 'Eurohoops', es el jugador con el salario más alto de la competición, rozando los cinco 'kilos' netos por curso. En ese top 10 también se encuentra un Elijah Bryant que dejó el Anadolu Efes a cambio de 2,5 millones de euros netos por campaña.

Vasilije Micic es la gran estrella de Hapoel Tel Aviv / Twitter: @HapoelTLVBC

El exterior serbio es el gran nombre de un equipo con poderío físico en el que también se encuentran perfiles de la talla de Chris Jones, Tyler Ennis, Yam Madar, Bruno Caboclo, Jonathan Motley o Dan Oturu. Uno de los nuevos 'ricos' de la Euroliga, quje desembarca en la competición con un importante músculo financiero, y que el paso de las jornadas marcará si es un equipo llamado a competir por el título el próximo mes de mayo en Atenas.