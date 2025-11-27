Los 'guerreros’ de Xavi Pascual

Xavi Pascual pudo celebrar su primera victoria en un Palau que le hizo un recibimiento con honores en el duelo de Euroliga ante el ASVEL Villeurbanne, una jornada que finalizó con el triunfo ante el conjunto francés y la satisfacción del técnico de Gavà por el esfuerzo colectivo, aunque consciente que al equipo todavía le falta subir su intensidad, especialmente en defensa.

Para Pascual, la faceta defensiva debe ser clave para poder acabar logrando éxitos en la sección como le piden desde la sección blaugrana, que decidió confiar en su experiencia y pasado culé para volver a levantar títulos, pero ha pedido un poco más de margen de tiempo para que todos jueguen en una misma dirección y con el esfuerzo colectivo como principal premisa.

“Estamos haciendo muchas cosas bien pero pequeños detalles nos están penalizando", dijo el técnico azulgrana. "Me quedo que queremos ganar, todo el mundo está contribuyendo. Todos debemos empujar para conseguir un nivel óptimo. Todos los jugadores están siendo importantes", dijo tras la victoria.

Xavi Pascual quiere a todo el equipo implicado y los jugadores ya saben que si esfuerzo no habrá minutos de juego / FCB

Dejarse la piel en la pista

En la plantilla azulgrana ya tienen claro que el que no se deje la piel en el campo tendrá pocas oportunidades de lucirse en la pista, ni tan siquiera en la parcela ofensiva, algo que ya da por hecho el técnico de Gavà con la calidad que reunen sus jugadores.

Quién no luche por cada balón, tendrá pocas oportunidades de jugar con Pascual / DANI BARBEITO

Pero quiere más sacrificio en la parcela defensiva, y que eso se traduzca en fáciles transiciones ofensivas, pero empezando desde su propio campo. Un equipo de ‘guerreros’ que le permitan dejar a sus rivales en bajos porcentajes de acierto, independientemente de los puntos que sumen los suyos.

A Pascual, le encanta la mentalidad de algunos jugadores de la plantilla, entre ellos, y el que le sirve de ejemplo como Toko Shengelia, un jugador que acaba de llegar al club pero que demuestra en cada partido lo que significa trabajar defensivamente sin perder la conexión ofensiva. Ante el ASVEL fue, de nuevo, uno de los más destacados, con sus 15 puntos, aunque el técnico valora su esfuerzo defensivo e implicación. Un ejemplo para el resto.

Shengelia, un ejemplo para todos

"Toko es un jugador entregado con su equipo, con su selección y solo lo podemos apoyar en cualquier cosa, es un jugador clave para nosotros", reconocía Pascual tras el triunfo en el Palau.

Shengelia aporta entrega y lucha en cada encuentro, además de su capacidad anotadora / FCB

Kevin Punter, a pesar de ser un jugador clarividente en ataque, el mejor en el duelo ante el cuadro francés, también ha demostrado su implicación en defensa, y lo demostró ante los franceses robando algunos balones y siempre presionando la linea exterior.

Otro que gusta a Pascual es Miles Cale, sin la capacidad ofensiva de otros jugadores, pero que su entrega defensiva y lucha es máxima y debe ser un jugador importante en ese trabajo más oscuro pero absolutamente vital que pide el técnico de Gavà.

Miles Cale no es un gran anotador pero su aportación en defensa gusta mucho al técnico / FCB

A subirse al carro defensivo

Con la baja de Nico Laprovittola, tendrá más oportunidades Juani Marcos, un jugador que no ha contado demasiado pero que ya dejó muestras de poder aportar si gana confianza en su juego y aprovecha los minutos como hizo ante el conjunto francés anotando triples importantes.

En el juego interior, Vesely cumple con su trabajo defensivo y espera todavía más de un Willy Hernangómez con el que cuenta Pascual pero al que le pide mucho más trabajo defensivo, claramente su punto débil. Dependerá de su implicación en esa área para poder contar con protagonismo.

A Xavi Pascual le gusta la implicación de Joel Parra, que aporta energía y lucha en cada encuentro / DANI BARBEITO

Joel Parra es otro de los jugadores que gustan a Pascual porque tiene la capacidad de lucha, y entrega necesaria en cada partido y si no siempre está acertado ofensivamente, su trabajo en el rebote y defensa es una garantía para frenar al rival y en una posición difícil como la de ‘cuatro’ que a veces le toca asumir para dar descanso a Shengelia.

Un equipo de ‘guerreros’ es lo que pide Pascual, que ya lo dejó claro desde su llegada al equipo. El que no se 'parta los cuernos' en la faceta defensiva tendrá problemas para encontrar un hueco en la pista. Y en una plantilla tan competitiva como la azulgrana, el que no rinda no tendrá espacio. El mensaje del técnico es meridianamente claro.