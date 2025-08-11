La guerra en Israel cambia el futuro de Jokubaitis

La aventura de Rokas Jokubaitis en el Maccabi Tel Aviv tan solo ha durado una temporada. El exjugador del Barça pone punto final a su etapa en el conjunto israelí, y en estas últimas horas, tanto club como jugador han anunciado que separan sus caminos.

Al base lituano todavía le quedaban dos años de contrato con el cuadro de Tel Aviv, pero la escalada bélica que se viene produciendo en estos últimos meses, afectando a su seguridad, han acabado siendo motivos de peso para que 'Joku' haga las maletas y ponga rumbo hacia el Bayern Múnich. Su contratación está a la espera únicamente del anuncio oficial.

De más a menos en el Barça, y con poco protagonismo bajo las órdenes de Roger Grimau en la temporada 23/24, Jokubaitis tomó una decisión sorprendente al elegir al Maccabi para seguir allí su trayectoria. Lorenzo Brown, Wade Baldwin, Bonzie Colson o Josh Nebo habían brillado ese curso, pero a la mínima que pudieron salieron del equipo que dirige Oded Kattash para firmar por Panathinaikos, Fenerbahçe y Olimpia Milano.

Los números de Jokubaitis con Maccabi en la Euroliga

Exiliados en Belgrado para disputar la Euroliga, Jokubaitis ha vuelto a recuperar la confianza, y cerró la 24/25 con 12,6 puntos y 4,6 asistencias de media por partido en 28 encuentros. En Maccabi, el lituano era una de las referencias, pero la temporada global no fue nada buena, terminando la fase regular de la competición continental en la antepenúltima posición.

Rokas Jokubaitis, ante Kevin Punter en un Barça - Maccabi de Euroliga / EFE

Tras incorporarse a la concentración de la selección lituana, Jokubaitis compartió con el medio '15min.lt' como fueron sus últimas semanas en Israel, y como fue la salida del país una vez que quedó cancelada la disputa de las finales de liga.

La 'huida' de Jokubaitis

"Nos llevaron a mí y al equipo a 60 kilómetros de Tel Aviv. Allí estuvimos varios días esperando la decisión de la liga: si habría partidos o no. Los extranjeros dijimos claramente que no íbamos a entrenar ni a jugar, porque no sería normal hacerlo en esas condiciones. La liga decidió cancelar el campeonato. Entonces fuimos en autobús hasta la frontera con Jordania. En el puesto fronterizo había pánico, una gran multitud, todos huyendo de Israel. Una experiencia realmente intensa. En la frontera de Jordania nos esperaban varias furgonetas que nos llevaron a la capital. Desde allí, la mayoría de los estadounidenses volaron a Detroit, y nosotros, los europeos, a Creta, luego a Atenas, y de ahí, a casa", desveló un Jokubaitis que también explicó que una bomba cayó muy cerca de su residencia en la ciudad israelí.

"Vivimos una guerra"

"Vivía en el centro de la ciudad. Cerca había una base militar. Allí apuntó Irán, aunque temo equivocarme. Una bomba cayó cerca del edificio: todo tembló. En ese momento estaba en el aparcamiento. Si desde el piso menos 4 del aparcamiento se sentía la sacudida, es que realmente fue algo serio. Ahora lo cuento con calma, pero hay que vivirlo para entenderlo. Yo quería quedarme. Ya me habían entregado el contrato, pero sucedieron cosas que no dependen de mí. Mi familia, yo mismo y mis amigos lo hemos pasado muy mal por esto. Cuando tuvimos que volver a casa desde Tel Aviv, fue realmente duro. Vivimos una guerra, literalmente. Creo que eso influye mucho", explicó.

El mensaje de despedida

Una vez confirmada su salida, Jokubaitis se despidió de Maccabi a través de sus redes sociales. "Después de mucha reflexión y tras mantener muchas conversaciones difíciles y debates públicos, puedo confirmar que mi etapa en el Maccabi Tel Aviv ha llegado oficialmente a su fin. Esta decisión es una de las más difíciles de mi carrera. A veces la vida presenta circunstancias que requieren tomar decisiones complicadas fuera de la cancha. Aunque el camino cambió de formas que no había anticipado, me voy con un gran respeto por el club", concluyó.