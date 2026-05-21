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NEXT GEN EUROLIGA

Así están los grupos de la Next Gen Euroliga de baloncesto 2025/26: resultados y rivales de Barça y Real Madrid

Consulta la posición de Barça y Madrid en sus grupos de la NextGen Euroliga 2025/26 y qué equipos acceden a la final

El Real Madrid se impuso en su primer partido de la Next Gen Euroliga 2025/26

El Real Madrid se impuso en su primer partido de la Next Gen Euroliga 2025/26 / Euroleague

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La NextGen de la Euroliga 2025/26 abre el telón este jueves 21 de mayo con la disputa de los primeros partidos de la fase de grupos. A lo largo de los próximos días, ocho equipos entre los que se encuentran Barça y Real Madrid se dan cita en el Sunel Arena de Atenas con la ambición de conquistar el título continental.

El Real Madrid, encuadrado en el grupo a junto a Olimpia Ljubljana, Panathinaikos e INSEP París, fue el encargado de abrir el telón de la fase de grupos. Los blancos no dieron opción alguna a su primer rival, el Olimpia Ljubljana, al que aplastaron por un contundente 109-58.

Después llegó el turno del Barça, encuadrado en el grupo B con Estrella Roja, Next Gen Team 3SSB y Zalgiris Kaunas. De la mano de un descomunal Mohamed Dabone, el conjunto azulgrana aplastó al Estrella Roja para situarse provisionalmente a la cabeza de la clasificación.

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Resultados y horarios de la fase de grupos de la NextGen Euroliga 2025/26

Jornada 1

Olimpia Ljubljana - Real Madrid: 58-109

Barça - Estrella Roja: 97-83

INSEP París - Panathinaikos: 21/05 a las 13:30 horas (CEST)

Zalgiris Kaunas - Next Gen Team 3SSB: 21/05 a las 15:45 horas (CEST)

Así van los grupos de la fase de grupos de la Next Gen Euroliga 2025/26

Grupo A

  1. Real Madrid
  2. Panathinaikos
  3. INSEP París
  4. Olimpia Ljubljana

Grupo B

  1. Barça
  2. Next Gen Team 3SSB
  3. Zalgiris Kaunas
  4. Estrella Roja

La fase de grupos de la NextGen Euroliga de baloncesto 2025/26 está compuesta por dos grupos de cuatro equipos cada uno. El mejor clasificado de cada grupo acceden directamente a la gran final, mientras que los tres integrantes restantes pondrán fin a su andadura continental.

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