Los grupos de animación del Barça piden que se suspenda el partido de Euroliga contra Maccabi Tel Aviv

El próximo 6 de enero, Barça y Maccabi Tel Aviv se enfrentrarán en el Palau Blaugrana (20:30h CET) en un partido que se disputará a puerta cerrada. Una decisión tomada por el club azulgrana tras haberse decretado partido de alto riesgo, y con la firme voluntad de garantizar la seguridad de sus aficionados, así como que el encuentro correspondiente a la vigésima jornada de Euroliga se pueda llevar a cabo de manera correcta.

Una decisión, anunciada por el club azulgrana, que vendrá acompañada de una compensación a los abonados y abonadas del Palau, a los que se les devolverá la parte proporcional del dinero al que corresponde dicho partido, más allá de devolver el precio íntegro de las entradas a los aficionados y aficionadas azulgranas que previamente habían adquirido.

Los grupos de animación se pronuncian

Queda una semana mal contada para el partido, pero ante la cercanía de la fecha, los grupos de animación del Barça se han querido pronunciar. A través de un comunicado conjunto, Penya Blaugrana Meritxell, Sang Culé y Dracs han mostrado su total rechazo a la disputa del partido en las condiciones anteriormente mencionadas.

Además, han pedido a la Euroliga la expulsión de los equipos israelíes de sus competiciones, más allá de solidarizarse con el pueblo palestino, con ese deseo de poner fin a la guerra, al genocidio y a la violencia.

Tomas Satoransky, ante Maccabi Tel Aviv / Euroleague

COMUNICADO DE LOS GRUPOS DE APOYO DEL PALAU BLAUGRANA

El deporte debe ser un espacio de paz, convivencia y respeto a los derechos humanos, y no puede servir para normalizar ni blanquear crímenes de Estado. Desde los grupos de apoyo del Palau Blaugrana rechazamos la participación de equipos representantes del Estado de Israel en la Euroliga mientras continúe el genocidio contra el pueblo palestino y no se respeten sus derechos fundamentales. La vida y la dignidad humana están muy por encima de cualquier partido de baloncesto.

La Euroliga excluyó a los equipos rusos por la invasión de Ucrania de manera inmediata, pero mantiene una doble vara de medir cuando se trata del Estado de Israel, priorizando intereses económicos y presiones políticas por encima de los valores del deporte. Las soluciones como jugar a puerta cerrada o en pabellones neutrales no son aceptables: adulteran la competición, rompen la igualdad de condiciones y vulneran los derechos del público y de los equipos, además de convertir los pabellones en espacios controlados, con censura y restricciones injustificadas.

Por todo ello, el partido del 6 de enero no debería jugarse de ninguna manera. Lo decimos alto y claro:

Fuera los equipos del Estado de Israel de la Euroliga

No a la violencia, no a la guerra y no al genocidio

Todo nuestro apoyo al pueblo palestino, a su libertad y a la paz

Exigimos a la Euroliga que actúe con responsabilidad y suspenda la participación de equipos representantes del Estado de Israel hasta que se respeten los derechos humanos.