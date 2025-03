Ni la grave lesión de Metu cambia los planes del Barça con el equipo de basket

El día siguiente a la derrota del Barça de basket en la 31ª jornada de la Euroliga ante el Bayern (101-102), sumada a la grave lesión sufrida por Chimezie Metu, que se rompió el tendón de Aquiles de su pierna derecha, no está siendo ni fácil ni agradable en el equipo azulgrana. Es el enésimo golpe para la plantilla que dirige Joan Peñarroya, y que con la ausencia del ala-pívot estadounidense para lo que queda de temporada, deberá redoblar esfuerzos, si eso es posible, para seguir con vida en la Euroliga.

El Palau de las grandes noches europeas se heló con la lesión de uno de los líderes del equipo en lo que va de temporada, que se retorció de dolor tras una acción totalmente fortuita que se produjo poniendo el balón en juego en un saque de fondo. Como si de una maldición se tratase, las lesiones se vienen cebando de manera cruel con el Barça, pero también en la manera en como se producen.

Lesiones desgraciadas

Nico Laprovittola sufrió una grave lesión de rodilla tras una entrada a canasta, al propio Metu se le cayó encima Nate Reuvers de Valencia Basket en un duelo liguero, que significó un esguince de rodilla, y Darío Brizuela sufrió una lesión muscular al resbalarse con un adhesivo publicitario ante Baxi Manresa en el Nou Congost.

La baja de Laprovittola ha hecho mucho daño al equipo que llevó al fichaje de Neto / FCB

Todo ello sin olvidar los problemas de rodilla que también viven y han vivido Jan Vesely y Juan Núñez. El base español fue sometido a una artroscopia que le hará perderse lo que queda de campaña, mientras que al pívot checo todavía le quedan dos semanas para recuperarse de unas molestias que le apartaron de la última Copa del Rey. Merece mención también un Raul Neto que sufrió una doble lesión en su breve y corta etapa como jugador del Barça.

Así se encuentra Metu

Metu se encuentra hospitalizado en la capital catalana a la espera del diagnóstico definitivo de su lesión. El estadounidense no se encuentra solo y está acompañado por su pareja, siendo un apoyo vital en estas duras horas teniendo en cuenta que está lejos de su hogar, pero que a lo largo de la temporada ha contado con la visita de sus padres, algo que está previsto que ocurra para estar a su lado en estos momentos complicados. Tal y como ocurrió con la lesión de 'Lapro', el Barça no recibirá ninguna compensación por el contratiempo físico de su jugador, una situación diferente a si la lesión se hubiese producido con su lesión, tal y como ocurrió con Thomas Heurtel temporadas atrás.

El plan del Barça tras la lesión de Metu

Esa situación no ayuda a desencallar la realdad de austeridad que se viene viviendo en la sección desde que arrancó la temporada. Desafortunadamente, no es novedad, y según ha podido confirmar SPORT, la grave lesión de Metu no cambia los planes del club: no habrá fichajes. Sigue sin haber dinero, condicionado por la situación global del club en cuanto al fair play financiero, y con esa previsión que había quedado tras la rescisión de Neto que ya no está disponible para la sección. El mercado de la Euroliga lleva ya semanas cerrado, mientras que en Liga Endesa todavía habría tiempo para reforzar el equipo.

Metu, con muestras de dolor, abandona la pista tras romperse el tendón de aquiles / VALENTI ENRICH

Las palabras de Abrines tras la lesión de Metu

Ya en el postpartido, el capitán del equipo, Álex Abrines, dejó claro que tendrán que tirar con lo que tienen hasta final de temporada. "Es una putada, no podemos hacer nada y los que somos seguiremos luchando hasta el final y ahora nos toca convertir todas estas lesiones en una motivación de intentar hacerlo por ellos, porque no van a poder estar ayudándonos en este tramo final de temporada. Vamos a seguir intentándolo, seamos los que seamos. Va a ser muy complicado porque Metu es una figura muy importante para nosotros, pero los que estamos daremos un paso adelante y lucharemos hasta el final", explicó el capitán azulgrana a este diario.

Así pues, y sin novedades en el horizonte en cuanto a fichajes, Peñarroya tendrá que seguir haciendo encaje de bolillos e ir estirando la rotación hasta lo que dé. Antes de que regrese Vesely, las cartas están muy claras en el juego interior: Jabari Parker y el 'apaño' de Joel Parra al '4', y Willy Hernangómez y Youssoupha Fall como pívots, más allá de algún minuto que pueda tener Sayon Keita. El primer test este jueves en la visita a Olimpia Milano, a partir de las 20:30 horas.