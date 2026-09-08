La gran revolución: El Barça presentó a sus 11 fichajes

Dos de las grandes revoluciones históricas fueron la Revolución Francesa entre 1789 y 1799 (acabó con la monarquía) y la Revolución de Octubre que en otoño de 1917 derrocó en Rusia al Gobierno Provisional y llevó al poder al Partido Bolchevique de Vladimir Lenin. Pues bien, la que ha vivido el Barça de baloncesto a nivel deportivo este verano no le va a la zaga.

En el club se llegó al convencimiento de que el proyecto de la pasada temporada hacía aguas desde los cimientos y se apostó por un equipo más amplio y mucho más físico, con hasta 11 fichajes que han sido presentados en la mañana de este martes en la sala de prensa del Palau. Tan solo siguen del curso pasado el capitán Kevin Punter, Joel Parra, Darío Brizuela y Juan Núñez.

Son los bases estadounidenses Justin Robinson y Umoja Gibson (con pasaporte búlgaro), los exteriores estadounidenses Tyrese Martin, Justin Minaya (dominicano), Stanley Gibson (nigeriano) y el uruguayo Agustín Ubal, y en la 'pintura' el estadounidense Josh Nebo (esloveno), el británico Tosan Evbuomwan, el polaco Olek Balcerowski, el finlandés Oliver Nkamhoua y el galo Yoan Makoundou. Todos ellos recibieron su carnet de socios del FC Barcelona.

El Barça, 11 fichajes para volver a soñar / GORKA URRESOLA

El acto contó con las 11 caras nuevas, a las que podría unirse en las próximas semanas o meses otro refuerzo para el puesto de 'cinco'. También estuvieron Xavi O'Callaghan (director general de secciones profesionales), Siscu Pujol (directivo encargado de la sección), el director deportivo Xevi Pujol, su ayudante Mario Bruno Fernández y el técnico Aleksander Sekulic, entre otros.

Xevi Puyol, satisfecho

El nuevo director deportivo del Barça destacó que el verano "ha sido muy intenso para el club, con muchos cambios en todas las áreas. Tenemos estos 11 jugadores, que responden todos a un perfil atlético, con piernas frescas, buena mentalidad, ganas de crecer y de adaptarse cuanto antes a las características de la ACB y de la Euroliga.

"Los 11 se suman a cuatro que siguen de la temporada pasada (el capitán Kevin Punter, Joel Parra, Darío Brizuela y Juan Núñez) para tener los recursos suficientes para afrontar una temporada de 80 partidos. El primer gran reto es seguir creciendo e ir conociéndonos desde la competición, que la llega la Lliga Catalana y después la Supercopa", añadió Xevi Pujol.

Stanley Umude y Umoja Gibson, músculo y velocidad para el Barça / GORKA URRESOLA

"Hemos priorizado un perfil por encima de las posiciones tradicionales y creemos que hemos encontrado un equilibrio entre la personalidad y las características de todos los jugadores que nos puede hacer crecer como equipo", añadió el exdirector deportivo del Kids&Us Manresa y del Baskonia.

Los fichajes, al micrófono

Justin Robinson abrió el turno. "Tener esta oportunidad de jugar para un club histórico como el Barça es una bendición y estoy muy agradecido. El objetivo es comseguir títulos y traer emoción, ritmo rápido, jugar juntos y divertirnos. Estamos muy ilusionados por formar parte de este club", dijo el estadounidense.

"Estoy muy emocionado por estar aquí, es un sueño hecho realidad. Jugar para un club como el Barcelona y jugar la Euroliga. La única cosa que me viene a la mente es ganar", dijo Justin Minaya. "Tenemos que intentar ir a por todos los títulos, que es lo que tiene que hacer un club como el Barça", comentó Agustín Ubal.

Olivier Nkamhoua habla durante el acto / GORKA URRESOLA

"Lo único que me viene a la mente es ganar. El club tiene una cultura ganadora", recalcó un ambicioso Tyrese Martin. "Tenemos un equipo nuevo y el objetivo es estar a tope en los momentos clave", indicó Josh Nebo. "Es un orgullo enorme para todos estar aquí y queremos devolver la ilusión al Palau", dijo Balcerowski.

"Me muero de ganas por vestir esta camiseta, representarlo como toca y ponerlo todo en la pista", manifestó Makoundou. "Quiero hacerlo lo mejor posible. Es una bendición estar en un club como el Barcelona", indicó Nkamhoua. "Estoy muy ilusionado por estar aquí, en un club con tanto prestigio. Quiero ganar muchos títulos con el equipo", señaló el ahora lesionado Tosan Evbuomwan.

Talento y músculo para el Barça de Aleksander Sekulic / GORKA URRESOLA

"Estoy muy ilusionado y muy agradecido por estar aquí. Será mi primera experiencia en Europa y estoy deseando que sigamos creciendo como equipo", comentó Umude. Por último, el veloz Umoja Gibson recalcó que todos tienen "el mismo objetivo, que es ganar. Estoy muy contento por tener estos compañeros y ya estoy deseando ponerme esta camiseta".