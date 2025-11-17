El gran reto de Xavi Pascual con Willy Hernangómez

La etapa 2.0 de Xavi Pascual al frente del Barça echa a andar este lunes. El técnico de Gavá vuelve a su casa nueve años después de su salida para tratar de levantar a un equipo cuyo inicio de campaña ha sido irregular, con unos resultados y un juego muy por debajo de lo previsto.

La situación era crítica hace menos de 10 días, con la cuarta derrota en seis jornadas de Liga Endesa que se unía al noveno tropiezo consecutivo en los Clásicos frente al Real Madrid, más otro inaceptable pinchazo en el Palau contra UCAM Murcia. Òscar Orellana actuó de bombero una vez se oficializó la destitución de Joan Peñarroya, y su rendimiento no ha podido ser mejor: triplete de victorias ante Bayern (74-75), Virtus Bolonia (88-81) y Baskonia (91-83) para que la transición hacia la llegada de Pascual haya sido lo más cómoda posible.

Òscar Orellana se ha apuntado un pleno de victorias al frente del Barça / Dani Barbeito

La lección en los tres partidos dirigidos por Orellana

Pascual regresa al Palau con la obligación de que el Barça deje de ser un equipo irregular al que le ha faltado solidez en un periodo de tiempo prolongado más allá de 10-15 días. El cuadro catalán ha sido incapaz de encontrar una dinámica positiva de juego, y eso se ha traducido en encadenar victorias y derrotas con excesiva facilidad, apuntándose tropiezos ante rivales de menos entidad que la del club azulgrana. La defensa es la principal preocupación de la afición y el gran punto de mejora. Pero la primera parte en Múnich, el arranque del último cuarto frente a la Virtus y el desempeño frente a los vitorianos en el tercero, demuestran que hay materia en la plantilla para elevar prestaciones en dicha parcela. Esa responsabilidad individual que faltó en algunos partidos al inicio de curso, y unos esfuerzos que no se ha ahorrado el roster azulgrana en los tres encuentros que ha dirigido Orellana.

En muchas ocasiones, los focos apuntan hacia los pívots del Barça. En estos tres últimos partidos, la vida ha seguido igual para un Youssoupha Fall que fue el descarte en los dos compromisos europeos, y que únicamente entró en convocatoria frente a Baskonia por el descarte obligado de Miles Norris y su condición de extracomunitario. Jan Vesely sigue siendo capital en este equipo, y en los dos partidos de Euroliga promedió más de 23 minutos y medio por partido en los que se apuntó 10,5 puntos de media. Frente a Baskonia se fue hasta los 11, y Orellana le pudo bajar algo el minutaje (16:39), también condicionado por las faltas.

Jan Vesely sigue siendo de capital importancia en el Barça / Dani Barbeito

El técnico interino, que formará parte del staff de Pascual, también optó esta pasada semana por colocar a Tornike Shengelia al '5'. El georgiano ha respondido con 10 puntos y seis rebotes de media en los compromisos europeos, unos registros que elevó ante Baskonia (14-7) en uno de sus partidos más completos desde que regresó a la Liga Endesa. 'Toko' no distingue entre Euroliga y ACB, y tal y como era de esperar, su rendimiento desde que llegó de Bolonia el pasado verano ha sido inmediato.

Nueva oportunidad para Willy

Y en esta parte de la ecuación, falta un Willy Hernangómez que, con Orellana, ha sido importante y ha contado con bastantes minutos. Tras no llegar a los 10' en tres de los últimos cuatro partidos continentales con Peñarroya al mando, Orellana le dio 16:15 frente al Bayern y 15:19 contra la Virtus. Se apuntó 10 puntos y tres rebotes en Múnich, y siete tantos y las mismas capturas ante la Virtus, mientras que en el partido contra Baskonia, Willy sumó nueve puntos, tres rebotes y dos recuperaciones en casi 18 minutos y medio, y no pudo jugar más tras un problema en el tobillo. Un detalle importante: en el apartado estadístico del +/-, que recoge los puntos anotados y encajados con ese jugador en pista, Willy acabó con un +12 ante el conjunto vasco, de largo, su mejor marca de la temporada en ACB en dicho aspecto. Ante la Virtus firmó números negativos (-9), pero en Múnich fue el mejor del equipo junto a Juani Marcos (+10).

Willy Hernangómez firmó una buena actuación ante Baskonia / Dani Barbeito

"Espero aprender muchas cosas de Pascual, lo voy a dar todo"

Tras el partido ante la Virtus, SPORT charló con Willy Hernangómez para conocer sus impresiones y saber que espera de la llegada de Xavi Pascual al Barça. "Es un movimiento superbueno para todo el barcelonismo. Estamos con muchas ganas de empezar a trabajar, de dar todo lo mejor de nosotros mismos y seguir creciendo. Espero que me ayude, que me exija, que me corrija y aprender muchas cosas de él. Lo voy a dar todo para poder sacar mi mejor versión y estoy seguro de que lo podremos conseguir", comentó. Y ahí radica una de las grandes misiones de Pascual con el roster que se encontrará: lograr la mejor versión de Willy en los dos lados de la pista.

Willy Hernangómez, junto a Tomas Satoransky / Dani Barbeito

El potencial en ataque del pívot madrileño es indudable, y pese al inicio irregular del equipo, el '14' azulgrana ha ido haciendo sus números en ACB (9,7 puntos y 2,9 rebotes). Ahora bien, el reto del técnico de Gavá es que Hernangómez sea capaz de entender lo que se le demanda a nivel táctico en el plano defensivo, y que su lectura del juego en la parte trasera de la pista mejore. No fue sencillo ni para Roger Grimau ni para Peñarroya, y ahora Pascual tiene esa misión para tratar de subsanar una de las debilidades defensivas como ha sido la defensa de Willy situaciones de pick ando roll, en las que el base y pívot rival han hecho mucho daño en la pintura. En las palabras de Willy se desprenden voluntad y ganas, y antes de que el club esté posibilitado para acudir al mercado de fichajes, presumiblemente, en busca de un '5', Hernangómez tiene una oportunidad de oro para reivindicarse ante el que será su nuevo entrenador en el Barça.