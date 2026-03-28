El gran objetivo de Roger Grimau en su nueva aventura en Turquía

Roger Grimau emprende el viaje hacia Turquía para arrancar su tercera aventura en la élite como primer entrenador. Tras las experiencias en el Barça (2023-2024) y en el Dinamo Bucarest (2024-2025), el de Sants asume el banquillo del Bursaspor, que lidia con una mala dinámica de resultados en la Superliga turca.

Grimau cogerá a un equipo que ha perdido 10 de los últimos 11 partidos ligueros y que acumula ocho tropiezos consecutivos. El equipo arrancó el curso disputando la FIBA Basketball Champions League, pero perdieron todos los partidos de una primera fase. Y en la liga, la situación se ha ido enrevesando hasta la dinámica actual. Grimau será el tercer entrenador de la temporada en el equipo turco tras Nenad Markovic y Ahmet Caki, pero en declaraciones a SPORT, se muestra muy ilusionado por este nuevo reto que afronta.

Roger Grimau dirigiendo al Barça / Dani Barbeito

Grimau se pone a trabajar el lunes con el grupo

"Todo ha sucedido muy rápido, el miércoles me contactaron para comentarme que existía la posibilidad de entrar al Bursaspor. Me explicaron la situación del equipo y cómo había ido la temporada y estoy con ganas y me apetece mucho pese a que sea una situación complicada por la que pasa el equipo", comentó un Grimau que el domingo verá desde la grada el partido liguero entre el Bursaspor y el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius, y que a partir del lunes ya se pondrá al frente del grupo para tratar de atar la permanencia.

"Tan solo hemos hablado de estos seis próximos partidos, nos hemos querido centrar en esto y no del futuro. Espero transmitirle al grupo las ganas y la energía con la que voy a Turquía. Es un reto apetecible en una liga potente y estoy muy contento de regresar a un banquillo", detalló a SPORT el nuevo entrenador del Bursaspor. Un Grimau que tras su salida de Rumanía ha seguido empapándose de baloncesto junto a otros entrenadores del viejo continente.

Grimau, dando instrucciones a los jugadores del Barça en la temporada 23/24 / Dani Barbeito

Algunas referencias del equipo turco

Grimau se pondrá al frente de una plantilla con algún jugador conocido para el gran público como es el pívot Landry Nnoko, que tiene experiencia en Euroliga con Estrella Roja y Baskonia, y en Liga Endesa con San Pablo Burgos. El exterior Brandon Childress, con 14,9 puntos de media por partido en liga, es el máximo anotador del equipo seguido de Mike Smith (14,3), un base con una interesante trayectoria en el viejo continente.

"Creemos que, con su conocimiento, sus cualidades de liderazgo y su amplia experiencia, aportará mucho a nuestro equipo. Le deseamos una etapa exitosa con nuestros colores verde y blanco, y le damos la bienvenida a la familia", reza el comunicado emitido por su nuevo club.

Grimau asumió las riendas del Barça en 2023 tras la no renovación de Sarunas Jasikevicius por el conjunto azulgrana. Cerró un único curso con 51 victorias y 33 derrotas y llevando al equipo hasta el quinto partido del Playoff de Euroliga, las semifinales de la Liga Endesa y la final de Copa del Rey.

Han sido meses en los que Grimau ha aguardado la oportunidad, y en los que se le ha podido ver en alguno de los mejores pabellones europeos de baloncesto sin perder detalle del día a día de las principales competiciones europeas. Ahora, toca aprovecharla y tratar de cambiarle la cara a un Bursaspor que vive una caída libre que Grimau tratará de detener.