Baloncesto
La gran exhibición de Jabari Parker con la Penya que quedó sin premio
El ala-pívot estadounidense brilló en Málaga firmando su mejor anotación desde que fichó por el Asisa Joventut (21 puntos), pero Unicaja se apuntó un triunfo que dificulta el camino de los verdinegros hacia la Final Four de la BCL que se jugará en el Olímpic de Badalona
La adaptación de Jabari Parker al Asisa Joventut sigue evolucionando por el buen camino. El estadounidense, que tan solo lleva un par de semanas mal contadas por Badalona, es cada vez más importante en los esquemas de Dani Miret. Y anoche, ante Unicaja, firmó su mejor partido desde que viste la elástica verdinegra.
Jabari debutó con la Penya el pasado 8 de marzo, ante su nueva afición a la que ya le pudo regalar 13 puntos en la victoria ante Covirán Granada por 109-73. El de Chicago elevó prestaciones dos días después, en partido de la FIBA Basketball Champions League ante el Wurzburg alemán.
En línea ascendente
Coqueteó con las dobles figuras gracias a los 15 tantos y nueve rebotes en un partido que la Penya también se apuntó por 91-84. Dos victorias que se alzaron hasta tres, después de derrotar al Barça en el Olímpic en partido de Liga Endesa por 84-72.
Fue el partido más discreto hasta el momento de Parker con los verdinegros, ya que se quedó en siete puntos con una pobre carta de tiro (3/11), aunque aportó siete capturas.
Dura derrota en Málaga
En Málaga, el Asisa Joventut se jugaba pasar a los cuartos de final de la BCL como primero de grupo y contar con el factor pista a favor en la eliminatoria previa a la Final Four que se disputará en el Olímpic del 7 al 9 de mayo. Los verdinegros cayeron ante Unicaja por 86-74 en un partido marcado por la lesión de Ante Tomic y por un parcial en el último cuarto de 24-14 que le otorgó el triunfo al conjunto de Ibon Navarro, vigente campeón de la competición continental. Finalmente, los de Miret acceden a los cuartos de final en segunda posición en una serie que se resolverá al mejor de tres partidos.
Una de las notas agradables para la Penya, en la que jugadores como Cameron Hunt (3) o Adam Hanga (2) estuvieron discretos en la anotación, fue la actuación de Parker.
Gran actuación de Parker en el Carpena
El '11' verdinegro se fue hasta los 21 puntos, con un 6/8 en tiros de dos y un 1/5 en triples. Anotó seis de los siete tiros libres que intentó, y se apuntó cinco rebotes, tres asistencias y dos pérdidas para 21 créditos de valoración. La confianza de Miret es total, ya que Jabari rozó los 30 minutos sobre el parquet del Carpena.
Ahora, la Penya espera rival para conocer cuál es el último contrincante al que debe batir para llegar a 'su' final a cuatro. Este miércoles terminan los partidos del 'Top 16', y el viernes a mediodía se llevará a cabo el sorteo de los cuartos de final en el Museo de Badalona.
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