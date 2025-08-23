Gran debut del azulgrana Juan Marcos con Argentina

La selección de Argentina inició con paso firme su defensa del título en la vigésima edición de la FIBA AmeriCup, que se disputa en Managua hasta el 31 de agosto. En su debut, la Albiceleste superó con solvencia al anfitrión Nicaragua por 70-94, demostrando por qué es una de las favoritas del certamen.

Bajo la dirección de Pablo Prigioni, el conjunto argentino dominó el encuentro desde el inicio. Nicolás Brussino fue la figura del partido con 17 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias, bien acompañado por Francisco Caffaro (13 puntos y 3 rebotes) y José Vildoza (11 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias).

Uno de los grandes atractivos del encuentro fue el debut de Juan Marcos, reciente fichaje del Barça, quien tuvo una actuación brillante al aportar 11 puntos, incluidos 3 triples, además de 5 robos de balón, demostrando su impacto inmediato en ambos lados de la cancha. Su intensidad defensiva y acierto desde el perímetro lo convirtieron en una de las sorpresas positivas del equipo argentino.

Por el lado local, el más destacado fue Jared Ruiz, quien finalizó con 19 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias, mientras que Norchad Omier brilló en la pintura con 17 rebotes y 7 asistencias, además de sus 7 puntos.

Argentina, que se consagró campeona en la edición de 2022 tras vencer a Brasil en la final, reafirma así su condición de candidata en el Grupo C, donde también compiten Colombia y República Dominicana.

Otros resultados de la jornada inaugural

La primera fecha de la AmeriCup dejó también actuaciones dominantes en el Grupo B, donde Puerto Rico y Canadá no tuvieron piedad de sus rivales. En el Polideportivo Alexis Argüello, los boricuas aplastaron a Panamá por 59-93, en un encuentro donde controlaron todos los cuartos y dejaron claro su potencial ofensivo. Ismael Romero fue la figura con 15 puntos y 9 rebotes, acompañado por las anotaciones de Gian Clavell, José Alvarado, Alexander Cappos y George Conditt IV, todos con doble dígito. Por los panameños, el máximo anotador fue Luis Rodríguez con 15 puntos.

Más tarde, Canadá siguió la misma línea al imponerse con autoridad a Venezuela por 54-88. Los norteamericanos exhibieron una efectividad del 55 % en sus tiros y una defensa sofocante que dejó sin opciones al conjunto sudamericano. Kyshawn George, de los Washington Wizards, brilló con 18 puntos y 4 robos, bien respaldado por Kabengele y Leonard Miller, quienes sumaron 14 unidades cada uno. La diferencia de 34 puntos supuso un nuevo récord en la historia de los enfrentamientos entre ambas selecciones en el AmeriCup.

La competición cuenta con tres grupos: A (Brasil, Bahamas, Uruguay y Estados Unidos), B (Canadá, Panamá, Puerto Rico y Venezuela) y C (Argentina, Colombia, República Dominicana y Nicaragua). Los dos mejores de cada grupo, junto con los dos mejores terceros, avanzarán a los cuartos de final el 28 de agosto. Las semifinales se jugarán el 30 y la gran final será el 31 de agosto.