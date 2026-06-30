“Muchas gracias y adiós”: El Barça anuncia cinco jugadores que finalizan contrato y no siguen el próximo año

El Barça cerró una nueva temporada sin títulos y con plena renovación de la plantilla, en un tercer año sin poder dar con la tecla del éxito, y con la esperanza de que la nueva campaña sea una oportunidad de poner las bases a una sección que ha caminado sin rumbo en los últimos tres años.

Antes de conocer al que será el nuevo entrenador, el director deportivo y los nuevos fichajes, el conjunto azulgrana despidió este martes a cinco jugadores que no estarán la próxima campaña a falta de alguno más. Por este orden, el club anunció las salidas de Miles Norris, Miles Cale, Juani Marcos, Willy Hernangómez, Tomas Satoransky y finalmente, Nicolás Laprovittola.

Quedan en el tintero el adiós de Nico Laprovittola, Youssoupha Fall y Jan Vesely, que finaliza su etapa de blaugrana y como ya anunció, se retira del basket tras una exitosa carrera.

Adiós a los dos Miles

Los primeros a los que el club dijo adiós fueron los estadounidenses Miles Norris y Miles Cale, dos jugadores que han tenido oportunidades a cuentagotas, especialmente el joven Miles Norris, un jugador válido por su atleticismo y buen tiro, aunque no cuajó ni con Joan Peñarroya, y un poco más con Xavi Pascual, aunque finalmente fue el gran ‘olvidado’ en los play-offs de la Liga Endesa.

Tampoco es que tuviera muchas más oportunidades Miles Cale, aunque apareció en muchos más encuentros que su paisano, aunque sí tuvo algunos momentos brillantes, su aportación conjunta fue bastante gris.

Otros tres jugadores que dejaron de pertenecer a la disciplina blaugrana este martes, fueron los bases Juani Marcos, y los veteranos Tomas Satoransky y Nico Laprovittola.

Juani Marcos no ha logrado la continuidad necesaria a lo largo del año, y solo en la parte final, debido a las lesiones de sus compañeros de posición, tuvo más continuidad aunque no acabó de alcanzar el nivel que se le espera para un base del Barça. Apenas anunciada su salida, el UCAM Murcia anunciaba su contratación para los próximos dos años.

La salida de Tomas Satoransky ha sido una de las más sentidas por los aficionados del Barça que han disfrutado del capitán blaugrana aunque las lesiones ha dificultado que tuviera la continuidad que necesitaba el Barça para optar a los títulos.

Una larga trayectoria de blaugrana

El base checo estuvo en el Barça entre el 2014 y el 2016, se marchó a la NBA habiendo jugado 150 partidos con la camiseta azulgrana. Volvió después de seis cursos para empezar su segunda etapa en el Barça, que ha durado cuatro temporadas (2022-26). En este tiempo ha jugado otros 315 partidos y ha sido el principal director de juego del equipo.

Era el actual jugador del equipo con más temporadas en el equipo y este último curso ha ejercido de capitán. En total, ha disputado 465 partidos con el '13' a sus espaldas: 229 de Liga, 207 de Euroliga, 11 de Copa, 10 de Liga Catalana y 8 de Supercopa. También es el jugador de la historia del Barça con más asistencias en la Euroliga (888 en 207 partidos; 4,2 por partido) y el segundo con más asistencias en la Acb (925 en 229 partidos; 4,0).Se despide del Club con siete títulos en el palmarés: la Liga de 2023, la Supercopa de 2015 y las Ligas Catalanas de 2014, 2015, 2022, 2023 y 2024.

Willy, un adiós entre la indiferencia y el cabreo

El que se va sin pena ni gloria del Barça es el pívot madrileño Willy Hernangómez, que deja una profunda decepción en la sección blaugrana después de tres años en los que nunca ha estado a la altura del millonario contrato que firmó a su vuelta de la NBA en la que estuvo siete temporadas.

Como azulgrana, ha disputado un total de 238 partidos entre la Liga Endesa (112), la Euroliga (111), la Liga Catalana (7), la Copa (6) y la Supercopa de España (2). Un jugador que no ha sido capaz de rendir en ninguna de sus tres temporadas en el Barça solo merecía los pitidos de los aficionados que lo despidieron con ganas tras la final de la Liga Endesa. Un jugador autenticamente ruinoso para la sección al que nadie echará de menos, seguro.