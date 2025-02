Otro golpe a las secciones: desaparece el Barça CBS

La alianza entre el Barça y el CB Santfeliuenc con el baloncesto femenino llegará a su fin el próximo 30 de junio. La noticia, adelantada por el periodista Marc Mundet, ha sido confirmada por ambos clubes en las últimas horas, haciendo oficial la finalización del vínculo que les une una vez termine la presente temporada.

El acuerdo arrancó en 2011 con el objetivo de que el conjunto azulgrana tuviese la presencia en el baloncesto femenino de élite en la capital catalana y el área metropolitana. Fueron varios los intentos de ascenso a la Liga Femenina, hasta que se logró en 2022.

Alcanzaron la gloria en un histórico 2023

Tras una primera temporada histórica en la que el equipo, bajo las órdenes de Isaac Fernández, logró jugar la Copa de la Reina, ser semifinalista de la Liga Femenina Endesa, y ganarse la clasificación europea en pista, la pasada fue una campaña complicada en la que se logró mantener la categoría. Semanas más tarde, se decidió vender la plaza al Islas Canarias, y este curso, el Barça se encuentra en la segunda división nacional, una Liga Femenina Challenge en la que actualmente ocupa la 12ª posición de 16 equipos, con un balance de siete victorias y 14 derrotas.

La actual plantilla del Barça CBS / Twitter: @FCBbasket_fem

Durante las últimas temporadas, la relación entre ambos clubes ha vivido momentos de tensión, como el conflicto de la doble dirección deportiva tanto del Barça como del Santfeliuenc, la aportación económica adicional del club azulgrana a los acuerdos firmados, o algún retraso con los pagos tal y como denunció Anna Cruz. Fueron varios, los veranos que el Barça tuvo sobre la mesa aportar una cantidad económica al conjunto del Baix Llobregat para hacerse con el control absoluto del femenino y comprar la plaza, pero la venta no se hizo efectiva. La última medida ha sido la de no alargar la vinculación, de manera que el 30 de junio, el Barça CBS será historia.

Los motivos del Barça para tomar la decisión

SPORT ha podido saber que la intención del Barça, al menos la próxima temporada, es la de no contar con un equipo femenino de baloncesto, ni senior ni a nivel formativo. Desde el club, se afirma que la actual saturación de instalaciones y recursos de la entidad no permiten trabajar a un equipo femenino con las condiciones adecuadas, de manera que el Barça no puede garantizar el contexto adecuado para hacer una apuesta por este deporte siguiendo los estándares del club.

El acuerdo se cumplirá a rajatabla hasta que finalice, alternando las jugadoras sus entrenamientos tanto en el Pabellón Juan Carlos Navarro, en el que juegan sus partidos, como en instalaciones de la Ciutat Esportiva. En el corto plazo tampoco se contempla la posibilidad de buscar una asociación con otro club, tal y como ocurrió en 2011 con el CBS para poder montar una estructura femenina de baloncesto.

Las palabras del Santfeliuenc

Por su parte, el Santfeliuenc ha informado en otro comunicado que la intención de cara a la próxima temporada, es la de montar un proyecto deportivo competitivo y de calidad a través de sus propios recursos e identidad, con la voluntad de consolidarse como una referencia en el baloncesto femenino en Catalunya.