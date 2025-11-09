El Girona ridiculiza al Barça y sentencia a Peñarroya

El Barça tocó fondo en Fontajau tras naufragar y caer con rotundidad ante el Bàsquet Girona por 96-78. El conjunto azulgrana volvió a firmar una actuación ridícula y penosa, en un encuentro para olvidar, y en el que todo hace pensar que puede haber sido el último de un Joan Peñarroya que ha perdido el rumbo de unos jugadores que mancharon la camiseta arrastrándose por el pabellón gerundense.

La debacle del Barça llegó tras una inmolación propia, y también a un partidazo con todas las letras de un Girona superior de principio a fin, y que se llevó el derbi catalán de manera merecida. Los de Moncho Fernández tuvieron al conjunto azulgrana entre sus manos e hicieron con ellos lo que quisieron.

El Barça venía de encajar 34 puntos en el primer cuarto en los dos últimos partidos, tanto de ACB (UCAM Murcia), como de Euroliga, en el Clásico ante el Real Madrid. Para cualquier persona con un mínimo conocimiento de baloncesto, queda claro que dicha situación debe ser corregida con urgencia, y que es prácticamente imposible que vuelva a ocurrir en el corto plazo.

"Pues esa será tu opinión", diría un Barça que en Fontajau se llevó 30 tantos en los primeros 10 minutos. No fue mala la puesta en escena del cuadro azulgrana, con una primera ventaja de cinco puntos tras un 2+1 de Jan Vesely (3-8). Pero tras un intercambio de canastas, y la entrada en el partido de la aparente primera unidad, arrancó el descalabro. Aparente, porque el equipo deambula por pista sin un aparente rumbo y con una falta de respeto indigna e imperdonable a los partidos de la Liga Endesa.

Tomas Satoransky, ante el Bàsquet Girona / ACB Photo - Sergi Geronès

Un triple de Pep Busquets selló un parcial favorable al equipo de Moncho Fernández de 17-3. Girona doblaba al Barça en el marcador (24-12), y el primer asalto se cerró con un triple del local Mark Hughes, que dio continuidad al arranque espectacular de encuentro del argentino Pepe Vildoza, autor de nueve puntos consecutivos (30-18).

El acierto bajó considerablemente en el segundo cuarto. Girona tardó cuatro minutos en abrir su cuenta anotadora, pero el Barça tampoco aprovechaba el poco acierto local para reducir la diferencia (33-22). Fue un segundo cuarto feo, en el que el conjunto azulgrana fue sumando desde la línea de personal, y con Sergi Martínez, Nikola Maric y Mindaugas Susinskas ya cargados con tres personales.

Pepe Vildoza, junto a Juani Marcos / ACB Photo - Sergi Gerones

Girona estaba en un 1/10 en triples, y tras empezar a verle las orejas al lobo después de dos aciertos desde la personal de Myles Cale, recuperaron el acierto exterior. Otis Livingston y de nuevo Pep Busquets sobre la bocina mandaron el partido al descanso con un +14 merecido para el cuadro de Moncho, y de nuevo, mucho trabajo para Peñarroya en vestuarios (47-33).

La puesta en escena del Barça en la segunda mitad fue un desastre. Jugadores sin alma, Peñarroya 'desangrándose' en el banquillo siendo consciente de que su final al frente del equipo está cerca, y un Girona que se iba +22 tras una técnica a Vesely, la enésima acción en la que el pívot checo pierde los papeles.

Era muy significativo ver lo que estaba pasando en pista. Jugadores azulgranas sin mirar al aro, Peñarroya desolado en el banquillo, y un Busquets que veía la herida del Barça para seguir haciendo sangre (64-42). El Barça estaba haciendo el ridículo en pista bajo la atenta mirada de Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández. Girona, que tan solo había ganado un partido, seguía haciendo las delicias de su público, y tras volverle a endosar 30 puntos al Barça en un cuarto, dejaron el choque prácticamente liquidado, y eso que todavía quedaban 10 minutos (77-54).

Los jugadores del Barça sacaron algo de orgullo para arrancar el asalto final con algo de energía y ganas (79-63), obligando a Moncho a parar el partido. La reacción azulgrana fue un espejismo, y tras el tiempo muerto, Girona recuperó la iniciativa, se fue por encima de los 20 puntos en el marcador (91-69). Finalmente, el descosido fue de 18 puntos (96-78), y tras el brillante triunfo local, ambos equipos quedan con el mismo balance de victorias y derrotas (2-4) en la Liga Endesa.