Giro radical con Metu: el Barça se plantea repescarlo

El futuro de Chimezie Metu sigue sin esclarecerse . El que ha sido jugador del Barça esta pasada temporada ha vivido una auténtica montaña rusa en 2025. Tras una buena primera campaña con la camiseta azulgrana, la mala suerte llamó a la puerta del nigeriano en forma de lesión. Una rotura completa del tendón de Aquiles de su pierna derecha en un partido de Euroliga ante el Bayern Múnich dio por finalizado su año de debut lejos de la NBA.

Con un pronóstico médico que apuntaba entre seis y ocho meses de recuperación completa, el Barça y Metu, quien había firmado un contrato para una sola campaña, decidieron separar sus caminos. Fue entonces cuando el ala-pívot y su agente empezaron a contactar con otros equipos, conocedores de su situación. No iba a estar disponible hasta la segunda mitad del curso 25/26, aunque eso no impidió que el recién campeón de Europa se interesara por él.

El Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius lo tenía prácticamente atado con un acuerdo 1+1 para suplir la salida de uno de los MVP de la pasada temporada, Nigel Hayes-Davis, ex del Barça que ya luce la camiseta de los Phoenix Suns en la NBA. Cuando la oficialidad del fichaje estaba al caer, las negociaciones se rompieron por unas supuestas complicaciones en los reconocimientos médicos. Se especula que su recuperación del Aquiles no está yendo como se esperaba y los turcos no quisieron arriesgarse. Contaban con Metu para enero, aunque esa fecha podría retrasarse.

Chimezie Metu, ante Vanja Marinkovic / Javi Ferrándiz

Ahora, los últimos rumores apuntan de nuevo al Palau Blaugrana. Según contó Chema de Lucas este mismo lunes, el Barça ha vuelto a entrometerse en la ‘operación Chimezie’ y se plantea repescarlo de cara al inicio de la próxima campaña. Una vez confirmadas las incorporaciones de Shengelia, Clyburn, Juani Marcos y Myles Cale —fichajes que no han causado demasiado furor entre la afición culé—, la dirección deportiva podría apostar de nuevo por Metu. Además, el citado periodista apunta que el club catalán podría estar interesado también en fichar otro pívot tras el 'no' de Makoundou días atrás. Por ahora, los ‘5’ en nómina son Willy y Vesely.

En cuanto a sus números en Euroliga, el formado en USC anotó 11.0 puntos por partido y capturó 4.8 rebotes en 20 minutos disputados a las órdenes de Joan Peñarroya, que confiaba en él para los minutos importantes. Una segunda etapa de Metu en el Barça una vez recuperado de su lesión ayudaría a dar versatilidad en el '4', un jugador con buena mano desde la corta-media distancia, atlético y con buena transición en pista.