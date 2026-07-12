Así se gestó el final de Will Clyburn en el Barça

Will Clyburn es una de las nueve bajas que tendrá el Barça la próxima temporada. En el roster azulgrana había hasta siete jugadores cuyo contrato expiraba el pasado 30 de junio y que el club decidió no renovar. Tomas Satoransky, Nico Laprovittola, Myles Cale, Miles Norris, Willy Hernangómez, Youssoupha Fall y Jan Vesely (retirada) ya son historia, pero no fueron las únicas salidas confirmadas por la sección.

Juani Marcos, con contrato hasta 2027, tampoco seguirá en el Palau tras haber acordado su desvinculación. En Murcia, Sito Alonso le espera con los brazos abiertos, y con ganas de que el argentino pueda ofrecer la versión convincente exhibida a finales de esta última campaña. Y luego, la salida de un Clyburn que ha sido el mejor jugador del equipo en varios tramos de la campaña, pero cuya irregularidad y algún problema físico no le ha permitido brillar en los momentos cumbre del curso.

Will Clyburn, en un partido con el Barça / Dani Barbeito

Una gran temporada marcada por la irregularidad

En su único curso como jugador del Barça, Clyburn ha promediado 13,8 puntos y 5,2 rebotes por partido en Euroliga, mientras que sus números en Liga Endesa han sido de 12 tantos y 3,9 capturas por duelo. Para el recuerdo, los siete triples anotados ante Olympiacos en partido continental, o aquel acierto exterior con el que forzó la prórroga en Valencia para terminar apuntándose el primer punto de la final de la Liga Endesa. Tras aquella actuación en el Roig Arena en la que anotó 21 puntos, Clyburn se quedó en dos, seis y seis en los tres otros encuentros de la eliminatoria por el título ACB. Una clara muestra de un jugador con una enorme calidad, pero que ha agudizado sus buenos y malos momentos.

Clyburn aterrizó en el Palau el pasado verano procedente de la Virtus Bolonia. Llegó junto a Tornike Shengelia, y ambos lo hicieron con el título de la 'Lega' italiana bajo el brazo. Iba a ser su primera aventura en España tras una trayectoria espectacular que arrancó en el Darussafaka turco, que siguió en el CSKA Moscú en el que se consagró como uno de los mejores aleros del viejo continente, y que siguió en el Anadolu Efes, donde cuajó buenos partidos, pero no pudo repetir el gran nivel exhibido en el conjunto ruso.

Will Clyburn y Tornike Shengelia, en un partido con el Barça / Dani Barbeito

¿Por qué no sigue Clyburn en el Barça?

El Barça tenía sobre la mesa dos posibilidades: cortar ese año de contrato adicional o apostar por su continuidad. El club optó por la primera opción, y lo hizo en unas semanas en las que Isaac Bonga y Tim Luwawu-Cabarrot apuntaban a desembarcar en el Palau Blaugrana la próxima campaña. Pero ese no fue el principal motivo, ya que la decisión era firme pese a que los dos jugadores anteriormente mencionados terminaron escapándose.

Más allá de esa irregularidad, el principal motivo radica en la apuesta de la secretaría técnica de la sección en dar un nuevo volantazo respecto a lo que se hizo el pasado verano, y ahora sí, rejuvenecer el roster de cara al siguiente año (Clyburn cumplió 36 años el pasado mayo). El equipo llegó muy justo a la Copa, con unas lesiones que hicieron que el Barça no llegase en la mejor condición posible. Se logró recuperar a todo el roster para el play-off de la Liga Endesa, pero el ritmo de Valencia Basket y el hecho de jugar cada 48 horas 'mató' al equipo de Xavi Pascual en la final por el título.

Xavi Pascual, junto a Will Clyburn en un partido del Barça / ACB Photo - José Manuel Casares

Un rejuvenecimiento de la plantilla azulgrana

Josh Nebo (28), Agus Ubal (22), Olivier Nkamhoua (26), Justin Robinson (27), Umoja Gibson (28) y el frustrado fichaje de Moses Wright (27) indican la tendencia que se persigue en la sección: bajar la media de edad. Sin contar a Wright, e incluyendo a los cinco jugadores azulgranas que están en nómina (Juan Núñez, 22, Kevin Punter 33, Darío Brizuela 31, Joel Parra 26 y 'Toko' Shengelia 34), la media de edad de los jugadores se encuentra en los 27,7 años. Esta última campaña, con los 14 jugadores con ficha del primer equipo, la cifra se alzaba hasta los 30,7.

En el Barça destacan que la decisión no ha sido fácil de tomar, ya que valoran muy positivamente el lado humano del jugador, y en el terreno personal, estaban contentos tanto de su adaptación como la de la familia a la capital catalana. Pero tal y como ha podido ocurrir en otros casos de edad similar como Nico Laprovittola y Tomas Satoransky, más allá de las dudas con las lesiones, ha pesado más esa voluntad de rejuvenecer el roster y que debería quedar refrendada con las cuatro entradas (dos aleros y dos pívots) que todavía quedan por cerrar.