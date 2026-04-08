El gesto que espera Xavi Pascual del Barça para no dimitir a final de temporada

Las declaraciones de Xavi Pascual abriendo la puerta a una posible dimisión a final de temporada como entrenador del Barça todavía siguen causando un importante revuelo en la actualidad del equipo. La dolorosa derrota infligida por Panathinaikos (79-93) en la 36ª jornada de la Euroliga quedó eclipsada por una nueva declaración incendiaria del técnico azulgrana, en el que dejó en el aire su continuidad en el proyecto cuando termine el presente curso.

El hartazgo que viene sufriendo en estos últimos meses el entrenador en su segunda etapa en el club azulgrana se ha ido acrecentando a medida que ha ido avanzando la campaña y se ha ido certificando que las promesas y las palabras que le dijeron cuando asumió el cargo han quedado en papel mojado. Pascual asumió el banquillo azulgrana tras un inicio irregular de temporada por parte de Joan Peñarroya, que fue cesado a principios de noviembre.

Joan Peñarroya y Xavi Pascual, en el Barça-Partizán de Euroliga / Gorka Urresola

Al de Gavà se le pidió explorar las posibilidades de una plantilla que su antecesor no había exprimido al máximo. Pascual aceptó, y así lo demostró recuperando para la causa a jugadores como Miles Norris, prácticamente inactivo en las primeras semanas de competición, e incluso a un Willy Hernangómez que firmó sus mejores minutos con la elástica azulgrana a finales de 2025. Ahora bien, tanto el internacional español como Jan Vesely y Youssoupha Fall, integraban un juego interior que no le terminaba de convencer, y Pascual aceptó el cargo con el compromiso de que cuando el club mejorase su salud económica y asumiese la regla 1:1 en el fair play financiero, la secretaría técnica la brindaría un refuerzo interior.

Promesas incumplidas

Además, el Barça se comprometió con su nuevo entrenador a que, más allá de ese hipotético pívot para apuntalar la pintura, se acudiría al mercado en caso de que hubiese una baja de larga durada en la plantilla. Pascual ha convivido con las ausencias prolongadas de Nico Laprovittola y Juan Núñez. Por su parte, Tomas Satoransky está pendiente de pruebas médicas para ver si se puede reincorporar a la actividad del equipo. Y por el momento, ambas promesas se han incumplido.

Tomas Satoransky, durante un partido con el Barça esta temporada / Dani Barbeito

"Cuando termine la temporada ya hablaremos, explicaremos muchas cosas y hablaremos de todo. Ahora intentaré tener la máxima calma posible, tenemos que estar todos unidos y cuando termine la temporada tendremos tiempo para hablar, para valorar, veremos donde tenemos que estar y si estaremos. Repreguntado por la cuestión, Pascual se reafirmó: "He dicho exactamente lo que quería decir", dejando la puerta abierta a una posible dimisión cuando termine el curso.

El Barça debe actuar

Desde luego, queda claro que las palabras de Pascual no son ningún farol, y ahora el balón está en el tejado del Barça. Los nombres que suenan de cara a la próxima campaña generan ilusión, pero sería una pésima noticia que el actual técnico azulgrana, con contrato hasta 2028, diese por terminada su segunda etapa en el club de manera precipitada. Y es para ello que el gesto que tiene que llegar por parte del Barça para apaciguar las aguas con Pascual es el de acometer un fichaje para la presente temporada que permita afrontar de manera más competitiva el tramo final de temporada en la Liga Endesa.

Joan Laporta y Xavi Pascual, durante la firma de contrato del entrenador azulgrana / FCB

Con el mercado ya cerrado para la Euroliga, en la ACB terminó el plazo para movimientos entre equipos el pasado 27 de febrero. Ahora bien, el Barça tiene tiempo para incorporar a un jugador de otra liga hasta el inicio del Playoff por el título. El club tiene el condicionante de contar con tres jugadores extracomunitarios (Will Clyburn, Miles Norris y Myles Cale) para competiciones ACB, algo que obliga a Pascual a hacer un descarte cada encuentro. Pero podría explorar ligas europeas y otras competiciones fuera del continente para darle, al fin, el refuerzo que le prometió a su entrenador.

Incertidumbre en vísperas del centenario de la sección

Por lo tanto, es el momento de que el Barça explore todas las posibilidades posibles para corresponder a un entrenador cuya confianza en el club pasa por las horas más bajas. Pascual es uno de los grandes activos que tiene actualmente el club en su globalidad, no únicamente en el equipo de baloncesto. Y arrancar la próxima temporada, la del centenario de la sección, con la salida del entrenador, supondría la enésima decepción de estos últimos años para la afición.