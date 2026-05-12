Así gestionó Jan Vesely con el Barça su retirada

El anuncio de la retirada de Jan Vesely marca las últimas horas de la actualidad del Barça. El equipo azulgrana se centra en un nuevo compromiso en la Liga Endesa, en el que este miércoles, a partir de las 19:30h (CEST), visitarán al colista de la competición, un Covirán Granada al que solo le vale la victoria ante el conjunto de Xavi Pascual para seguir con opciones matemáticas de permanencia.

El pívot checo, que cumplió 36 años el pasado 24 de abril, pondrá punto final a una trayectoria que le ha llevado a convertirse en uno de los mejores pívots en toda la historia del baloncesto europeo. Campeón de la Euroliga con el Fenerbahçe en 2017 y 'MVP' de la competición en 2019, el de Ostrava llegó a Barcelona en 2022 para sustituir en el roster azulgrana a Brandon Davies.

El palmarés azulgrana de Vesely

En estas cuatro temporadas vistiendo la elástica azulgrana, Vesely levantó la Liga Endesa de 2023 y ha sumado tres Lligues Catalanes (2022, 2023 y 2024). Un palmarés que se podría ampliar antes del adiós definitivo a las pistas del pívot con la ACB, el último título en juego para el Barça este curso.

Jan Vesely y Tomas Satoransky, con la ACB conquistada en el 22/23 / ACB Photo - Emilio Cobos

"Después de muchos años inolvidables, ha llegado el momento de cerrar el capítulo de mi trayectoria en el baloncesto. De Belgrado a Estambul y Barcelona, he tenido el privilegio de vivir innumerables batallas, compartir vestuario con compañeros extraordinarios, grandes entrenadores, los aficionados más fieles, muchas victorias y derrotas duras, un torbellino de emociones y una colección de recuerdos que me acompañará para siempre. Le di todo lo que tenía a este deporte, y él me devolvió aún más. Me voy con gratitud y orgullo. Aún nos quedan dos meses de lucha en la Liga ACB, y toda mi concentración sigue puesta ahí hasta el último partido. Y a partir de septiembre, ¡nos vemos desde la grada!", comentó Vesely en sus redes sociales.

Así le comunicó Vesely la decisión al Barça

Un anuncio, el de la retirada de Vesely, que no cogió por sorpresa al Barça. El club recibió la comunicación hace unas semanas, en una información que el checo tan solo había compartido con su círculo más cercano y sus allegados.

En el momento en el que Vesely compartió su decisión con el resto de sus compañeros, tocó elegir el mejor 'timming' para hacer pública su retirada a final de temporada. Club y jugador manejaron la pasada y la presente semana, y finalmente se decidió comunicarlo antes de que la expedición azulgrana llegase a Granada para medirse al Covirán este próximo miércoles. Un encuentro que Vesely no disputará, ya que todavía se está recuperando de unas molestias en la rodilla derecha.

Ahora bien, el objetivo prioritario del '6' azulgrana es intentar recuperarse de esa lesión cuanto antes y poder ayudar al equipo en los play-offs por el título de la Liga Endesa. Si Xavi Pascual puede contar con Vesely en las eliminatorias por la ACB, las opciones del Barça cambian. No hay que perder de vista que en ese alto al campeonato liguero, el Real Madrid no contará con Edy Tavares y Sergio Scariolo tiene la seria duda de Alex Len, diagnosticado en estas últimas horas de una lesión en la fascia plantar de su pie izquierdo.

Jan Vesely y Edy Tavares, en un Clásico / ACB Photo - Sara Gordon

'Surrealismo' con posibles destinos cuando ya había tomado la decisión

Un Vesely que hace pocos días, y con la decisión de la retirada ya tomada, vivió con cierta gracia alguna de las informaciones que aparecían sobre su futuro, su posible llegada al Olimpia Milano, y que la operación estaba lejos de concretarse por las altas exigencias económicas del jugador. En definitiva, una descripción de la realidad del mercado europeo, el incesante número de rumores e informaciones de presuntos 'insiders' del basket continental que tienen breve fecha de caducidad, o que directamente son inventadas.