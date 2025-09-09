La gestión que planea Peñarroya con las dos grandes ‘perlas’ de la cantera blaugrana

El Barça realizó este martes su primer entrenamiento en el Palau Blaugrana que sirvió para los nuevos fichajes como Miles Norris y Cayle Norris, conocer de primera mano la que será su casa durante la temporada.

Un primer entrenamiento en el Palau donde Joan Peñarroya trabaja con todos sus efectivos, a excepción de Jan Vesely, que todavía está en proceso de recuperación y Darío Brizuela, que trabaja en su sobrecarga en los isquiotibiales para estar disponible lo antes posible disponible, aunque no está previsto que juegue el viernes en Platja d’Aro ante el Bàsquet Girona en el segundo amistoso de la pretemporada.

El técnico azulgrana sigue contando para estas sesiones de trabajo con los jugadores jóvenes, como ya hizo en el stage de Encamp, aunque muchas de las miradas están puestas en dos jugadores que parecen aventajados al resto y que el entrenador ‘mima’ de cara a tener su oportunidad a lo largo de la campaña si es necesario.

Peñárroya charla con Dabone durante el stage en Andorra / DANI BARBEITO

Dos alumnos aventajados

Sayon Keita, que ya mostró destellos en el encuentro ante el París Basketball, y el jovencísimo Mohamed Dabone, que después de superar sus problemas físicos, también entrenó este martes con el grupo como uno mas del equipo.

Sayon Keita, en un partido en el Palau / Dani Barbeito / SPO

Peñarroya sabe que todavía están ‘verdes’ aunque tanto la dirección técnica como el entrenador, tienen claro que si acaban siendo necesarios, podrían tener su oportunidad, como Keita en Andorra, y quizá Dabone en el duelo de este viernes. Habrá que esperar.

Pero el técnico azulgrana, que no esconde su ilusión por tener a jugadores de esa calidad, quiere ir despacio y quizá a ritmos diferentes pensando en tener alguna oportunidad de cara a lo que viene por delante y dependiendo de las necesidades del equipo azulgrana.

Buenos destellos de Keita

A nadie se le escapa que el que parece más preparado para entrar en el equipo si es necesario es Sayon Keita. Su capacidad atlética y de intimidación ya la dejó clara en el duelo ante el París Basketball donde acumuló hasta tres tapones y no desentonó a pesar de ser el primer partido del nuevo curso.

Sayon Keita afronta posiblemente su último año en el Barça antes de dar el salto a la NCAA / Javi Ferrándiz / SPO

Y también son conscientes en el club que su presencia en el Barça no irá más allá de esta temporada porque varias universidades estadounidenses ya le han echado el ojo, y de hecho, el joven malinés de 17 años y 2,12 ya estuvo este verano jugando algunos partidos y pasando por las principales universidades como Kansas, Indiana, Kentucky, Duke, UNC y Uconn, por lo que es casi una apuesta segura de cara al próximo draft.

Eso significa que Keita, que ya tuvo la oportunidad de debutar en Liga Endesa y convocado en algunos partidos de Euroliga sin llegar a jugar, es el jugador que puede tener alguna oportunidad más si Peñarroya lo considera necesario.

Más cuidado con Dabone

En el caso de Mohamed Dabone, se trata de un jugador “especial y diferente” como lo calificó el técnico azulgrana, y con unas condiciones innatas, aunque su único ‘pero’ ahora mismo es que es muy joven y necesita imbuirse del baloncesto profesional, y por ello lo quiere cerca el entrenador de Terrassa para que madure con mayor rapidez.

Dabone solo cuenta con 13 años pero muchas miradas ya se han puesto en el azulgrana desde Estados Unidos // FCB / FCB

De hecho, el jugador ya estuvo en dinámica del equipo el año pasado, y Peñarroya confesó en una entrevista en RAC1 que estuvo muy cerca de debutar la pasada campaña, pero no fue posible por “temas burocráticos”.

El entrenador tuvo en mente hacerlo debutar en la última jornada de la Liga Endesa ante el Bilbao Basket, como ‘premio’ a su trabajo, aunque unos problemas de permisos que requería de la ACB y del ministerio de trabajo, acabaron por dejarlo sin ese momento tan especial.

Demasiada atención mediática

Aunque ahora la situación puede cambiar, y si sigue en la dinámica del primer equipo no sería extraño verlo finalmente en la pista, sin duda, un momento especial, cuando cumplirá 14 años en octubre, una edad en la que ya debutó el verdinegro Ricky Rubio.

Los canteranos, con Dabone y Keita, en el stage de Andorra / FCB

A Peñarroya no le gusta que el jugador capte tanta atención mediática, aunque no lo puede evitar porque él mismo lo consideró un jugador con unas características que apuntan muy alto, y la mejor noticia es que podría seguir de blaugrana algunos años más a diferencia de Keita.

El malinense debe aprovechar este año en el primer equipo, aunque con la mirada puesta en Estados Unidos, y que para desgracia del Barça, será imposible retenerle en la situación actual del baloncesto universitario norteamericano y la imposibilidad de los clubs europeos por retenerlo más tiempo en Europa.