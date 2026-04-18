Gerard Encuentra, entrenador del Hiopos Lleida: "Para ganar al Barça hay que tener más ambición y deseo que ellos"

Gerard Encuentra y el Hiopos Lleida afrontan este domingo (12h CET) uno de esos partidos marcados en rojo en el calendario tanto por el entrenador, jugadores y afición del conjunto ilerdense. El Barça visitará el Barris Nord en la 27ª jornada de la Liga Endesa, en un partido complicado, ilusionante, y en el que el conjunto local buscará repetir el triunfo cosechado en el Palau (86-91) en la primera vuelta para sumar un décimo triunfo en ACB que permitiría respirar más con la salvación.

Con dos victorias de margen respecto al descenso, Encuentra charla con SPORT a pocas horas de medirse al Barça, en el que será su primer enfrentamiento ante Xavi Pascual. Un entrenador que llegó muy joven a la élite, como él, y al que siempre ha admirado, si bien es cierto que cualquier idolatría quedará apartada durante algunas horas cuando el balón sobrevuele el cielo del pabellón leridano.

¿Cómo llega el equipo al derbi ante el Barça?

El equipo siempre entrena muy bien, con muy buena intensidad, y tenemos buenos hábitos creados. Esta semana ha sido un poco compleja, porque hemos tenido bastantes bajas también para entrenar, y entonces ha sido un poco más complicada. Atoumane Diagne se hizo un esguince el día de Zaragoza, Dani García pidió el cambio también, en el primer entrenamiento de esta semana Mikel Sanz también se hizo un esguince, y ya teníamos las bajas de Millán (Jiménez) y György Golomán. Ha sido una semana un poco accidentada en ese sentido. Pero bueno, los que hemos estado hemos entrenado bien, concentrados, y aún nos queda el entrenamiento del sábado, y a ver si somos capaz de recuperar a alguno de estos jugadores para afrontar el partido.

¿Hay alguna baja confirmada?

Golomán se pierde el derbi seguro y con Diagne hay un 99% de posibilidades de que tampoco pueda estar disponible. Millán Jiménez ya ha regresado, Dani García hará el primer entrenamiento de la semana este sábado y confío en que Mikel Sanz también esté para jugar contra el Barça.

Atoumane Diagne y Willy Hernangómez, en el Barça - Hiopos Lleida de la primera vuelta / Valentí Enrich

Todavía quedan victorias para sellar la permanencia

Lleváis nueve victorias, quedan ocho partidos de ACB para terminar... ¿Cuantas victorias necesitaréis para la salvación?

La historia siempre dice 12, ¿no? Quiero 12 o 13, y 13 es mi objetivo. Es decir, tenemos que apuntar alto y luego, si los rivales no hacen su trabajo, pues mejor, pero nosotros tenemos que marcarnos llegar a las 13.

¿Cómo estás viviendo la segunda temporada en la ACB? Siempre se habla de que en cualquier proyecto deportivo, el segundo año después de un ascenso es complicado.

El primer año vas con mucha ilusión y el segundo la gente ya tiene un punto más de expectativas. Y entonces, esas expectativas a veces cuesta más gestionarlas, y luego también esta temporada nuestra está siendo muy irregular. Somos capaces de conseguir victorias contra grandes equipos, y después tenemos dinámicas negativas bastante largas. Al principio de temporada perdimos seis partidos seguidos, ahora hemos perdido siete… Estamos siendo bastante irregulares.

¿Qué recuerdas de la victoria de la primera vuelta en el Palau?

Lo que nos dio un punto de fuerza es que en la pretemporada pudimos trabajar todos juntos. Eso nos dio un punto de superioridad en los primeros partidos, porque pudimos crecer juntos, y otros equipos como el Barça empezaron más tarde, también tenían Euroliga… Empezaron algo más dubitativos, y recuerdo que nosotros fuimos allí sin miedo y con todo el descaro del mundo, y nos encontramos con que el Barça no acababa de ser 100% sólido, y nosotros con una confianza alta por haber ganado el partido anterior aquí en casa. Se juntó que nosotros estábamos en un muy buen momento, y ellos tampoco estaban pasando por su mejor versión.

Hiopos Lleida asaltó el Palau en la primera vuelta, en un partido en el que los árbitros expulsaron a Encuentra / Valentí Enrich

La fórmula para repetir triunfo ante el Barça

¿Ir sin miedo y con descaro son dos ingredientes imprescindibles para tratar de repetir triunfo?

Sí, está claro. Ellos han mejorado, llevan no sé cuántos partidos compitiendo, están acostumbrados a competir cada muy poco tiempo. Es cierto que están teniendo diferentes bajas, pero está claro que contra un equipo superior a nosotros lo que no puede faltar es que nosotros tengamos un poco más de intensidad y deseo. Si no somos capaces de jugar con más intensidad que ellos, a nivel de talento son mejores y será muy complicado.

¿Qué significa para ti la figura de un entrenador como Xavi Pascual, que también llegó muy joven a la élite?

Es un referente total. Tengo en casa un libro que escribió él (Pensar en el equipo) y yo cuando era un chaval lo leía. Poder estar delante de un entrenador de su calibre es siempre un orgullo y un motivo para seguir aprendiendo y formándome para ojalá algún día llegar al nivel al que ha llegado.

Xavi Pascual, en un partido en el Palau Blaugrana / Dani Barbeito

Xavi Pascual es un referente total. Poder estar delante de un entrenador de su calibre es siempre un orgullo y un motivo para seguir aprendiendo y formándome para ojalá algún día llegar al nivel al que ha llegado. Gerard Encuentra — Entrenador del Hiopos Lleida

¿Qué debe esperar la afición que vaya al Barris el domingo por parte del equipo y qué esperas tú de ella?

De la afición espero lo que son, hablamos del top de la ACB y siempre están al nivel. Sí que espero que nosotros les podamos dar nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio para que la gente que venga a vernos se vaya orgullosa ganemos o perdamos. Si ganamos estoy seguro de que se irán mucho más contentos, pero lo que no puede pasar, que es lo que he intentado transmitir al equipo, es que cuando nos vayamos al vestuario tengamos la sensación de que no nos hemos vaciado lo suficiente. El aficionado aquí lo que premia es la actitud, la intensidad y dejarlo todo en la pista. Así que es más responsabilidad nuestra que de la gente, porque la gente siempre está en el Top 5 de la liga sin ninguna duda.

Tu renovación hasta 2029 con el club llegó en uno de los momentos más complicados del curso. ¿Cómo lo valoras?

Estoy agradecido por la confianza que me muestra el club. Estoy con ganas de que el proyecto pueda seguir creciendo, porque lo he visto crecer y me gustaría que siguiese creciendo. Solo tengo palabras de máximo agradecimiento por la confianza en un momento bastante delicado a nivel deportivo. Eso también habla muy bien de que el club tiene las ideas claras y del liderazgo que hay al frente.

¿Cómo imaginas el final de temporada? ¿Tocará sufrir?

Sin ninguna duda, no me lo imagino de otra manera. Si alguien piensa que esto será fácil... Está claro que hemos tenido momentos de más tranquilidad, de poder respirar un poco, pero ahora mismo, tal y como están los equipos reforzándose y la dinámica con la que nosotros hemos empezado la segunda vuelta estamos donde nos toca estar y sabemos que va a tocar sufrir hasta el final.