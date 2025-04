La garra que necesita el Barça para resurgir en la Euroliga: "Por mis cojones este tío no me supera"

El Barça volvió a la capital catalana después de cosechar la segunda derrota en el playoff de la Euroliga ante Mónaco (92-79), tras un duelo que se volvieron a llevar los monegascos con excesiva comodidad, dejando claro que vienen marcando el ritmo en una serie que tratarán de cerrar el próximo miércoles en el Palau.

A Joan Peñarroya y sus jugadores no les queda otra que ganar el siguiente partido para no despedirse, por segunda temporada consecutiva, de la Final Four de la competición europea. Pero eso pasa por mejorar lo ofrecido en los dos primeros duelos de la serie, tal y como admitió Joel Parra tras acabar el partido, a Dani Aguilà, de Rac 1.

Duras palabras de Joel Parra

"Nos vamos con las mismas sensaciones que en el primer partido. Nos han sacado del campo por segunda vez, si vienes aquí en Playoff y anotan más del 70% de dos, es muy complicado. Hemos intentado compartir algo más el balón. Este equipo cree en sus posibilidades y creo que volveremos a Mónaco, pero hay que mejorar en ambos lados de la pista. Hay que morir con la cabeza alta y en estos dos partidos no ha sido así", comentó el alero azulgrana, que firmó nueve puntos en el segundo partido.

Joel Parra, ante Mike James, en el segundo partido del playoff entre Mónaco y Barça / Twitter: @Fcbbasket

"Hay que tener autocrítica"

"El vestuario y yo creemos, sabemos que es complicado, la afición nos dará ese plus, pero nos toca descansar algo. Hay que hacer mejor las cosas, es un tema más de intensidad que no táctico. Ellos nos han incomodado, han ido al bien al rebote. Hemos tirado la toalla faltando cinco minutos y solo 12 abajo, parecía que nadie creía y al final, tiene que ser un tema de carácter de decir "por mis cojones este tío no me gana un uno contra uno". Hay que hacer autocrítica y tener la mentalidad de querer volver aquí", desveló en una clara muestra de que es uno de los jugadores con más carácter de la plantilla.

Por su parte, el capitán, Álex Abrines, en declaraciones a Catalunya Radio, también repitió esas malas sensaciones con las que el equipo regresa a casa, pero espera una reacción del equipo para tratar de darle la vuelta a la eliminatoria, pese a que las energías a estas alturas de temporada son algo justas.

Mike James y Álex Abrines, durante el Mónaco-Barça de la fase regular de la Euroliga / Euroleague

Las palabras del capitán

"Lo de tener una plantilla corta viene de largo. Cuando se fue a fichar salió mal y al final nos quedamos los que estábamos. Como jugador tampoco podemos hacer nada más que hacer nuestro trabajo y dar un paso al frente. No es fácil con tantos partidos y entrenamientos, pero es lo que hay, nos pagan por eso y hay que seguir, que quedan dos meses", explicó.