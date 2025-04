La garra de Joel Parra

En el baloncesto actual, la gran mayoría de titulares son para los anotadores o para los que hacen jugadas espectaculares, tanto en ataque como en defensa. Pero para un equipo es básico tener jugadores que se dejen la piel en los partidos, que lo peleen todo y acaben ganando a sus rivales.

Este es el caso de Joel Parra. Relegado a un rol anecdótico con Grimau, el alero de 25 años ha incrementado su protagonismo este curso bajo las órdenes de Joan Peñarroya, convirtiéndose en un hombre clave en la rotación del Barça.

Entregado en defensa, Parra está siendo un jugador que puede desatascar situaciones crudas con un triple desde la esquina, un peleado rebote ofensivo o un corte a la espalda de la defensa para anotar fácil en los tiempos finales de posesión.

Aporte lo que aporte, la energía del alero español es necesaria si el Barça quiere superar al Mónaco. Al menos, en el primer asalto en el Palau Blaugrana, el tercer partido de la serie, este miércoles 30 de abril a las 19:00 horas.

Con ganas de batallar

Para alargar la serie de cuartos y, quizá, soñar con llegar al quinto partido, lo primero que hizo la plantilla del Barça es autocrítica. "Nos pintaron la cara" admitió Joel Parra en la previa del tercer encuentro, aunque dejó claro que el equipo debe responder.

"Ellos hicieron su juego, nos intentaron sacar de la pista de todas las maneras y nosotros no fuimos inteligentes; caímos en sus trampas. Nos pegaron, nosotros nos enfadamos y nos encaramos, en vez de pegar más, de manera inteligente" afirmó el alero azulgrana, que admitió que el nivel físico no fue el de la temporada regular.

Un Parra que insistió en la inteligencia, pero reafirmó que el Barça no puede dar un paso atrás en su lucha para forzar el cuarto encuentro: "Cuando ellos nos peguen, nosotros pegar todavía más duro. Nosotros estamos en pista y tenemos que luchar".

La inteligencia mezclada con el físico

El ex del Joventut, además, citó a su padre para animar a subir el nivel físico: "Mi padre siempre me decía: 'No gana quien más fuerte da, sino el que da con más inteligencia'. Hay que ser inteligentes, tenemos que poner el nivel físico muy alto, meter el primer contacto, pero siendo inteligentes".

Por último, Parra también habló sobre la posibilidad de seguir la alegría generalizada dentro del club, esperando un Palau mejor que de costumbre y evitando poner ninguna excusa: "Mañana es una de las tres finales que tenemos. Hemos tenido tres días para recuperar y, ante Unicaja, tiramos de inteligencia que esta temporada nos ha faltado".