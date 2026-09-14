Ganar la Lliga Catalana, un chute de moral para el Barça de Sekulic

La Lliga Catalana, que el Barça conquistó este domingo en Tarragona ante el iLERNA Lleida, no es el título más importante de la temporada, pero es el primero del nuevo curso y además sirve para calibrar el momento incipiente de la nueva campaña de todos los equipos participantes.

Y para el Barça, lograr el título ha sido una manera más que interesante de arrancar este nuevo proyecto de Aleksander Sekulic que mostró muy buenas maneras y que apunta aspectos muy ilusionantes, aunque habrá que reafirmarlo el próximo fin de semana con la disputa de la primera competición ACB, la Supercopa Endesa, en el Olímpic de Badalona donde le espera el campeónde Liga, el Valencia Basket, en la semifinal.

El equipo azulgrana llegaba a la Lliga Catalana con el bagaje de haber disputado un solo encuentro amistoso ante el MoraBanc Andorra durante el stage de pretemporada y se presentaba en Tarragona con las incógnitas propias de un grupo que empieza prácticamente de cero, con 11 nuevas incorporaciones y con la tarea de ir ensamblando todas las piezas al mismo tiempo que se compite en el torneo de la Federació Catalanade Basquetbol (FCBQ) que resultó un éxito absoluto, cada año mejor organizado y que ya no envidia a otras competiciones ACB.

Kevin Punter recogió como capitán el primer título de la temporada con la Lliga Catalana / FCBQ

Un primer título que ilusiona

Una Lliga que volvió a las vitrinas del Barça-la 26ª de la historia- y con la sensación de que este equipo puede dar muchas alegrías a la afición, con un grupo hambriento por demostrar que pueden estar entre los mejores, liderados por un Kevin Punter, que fue una de las notas positivas de la final.

El capitán azulgrana, en su primera aparición de la temporada demostró su inmensa calidad, aportando 14 puntos en casi 21 minutos de juego, y con una actitud muy comunicativa con sus nuevos compañeros, sin duda, adoptando muy pronto el papel de lider como capitán y que con su experiencia debe ir al frente de la nave blaugrana.

Sekulic ha logrado conectar a los jugadores con muy poco tiempo de entrenamientos / FCBQ

Una gran puesta en escena del nuevo capitán y con jugadores que parecen llamados a tener un papel importante en este Barça como el base Justin Robinson, elegido el MVP de la final, con 19 puntos, siete asistencias y 25 de valoración.

Parra regresa con fuerza

Otro de los destacados en esta Lliga Catalana fue Joel Parra, que ya es uno de los ‘veteranos’ y que mostró el buen momento en que inicia la temporada. En la final, aportó 21 puntos y 7 rebotes, para 24 de valoración y pudo ser elegido igualmente el MVP del duelo, que quizá tuvo que compartir con Robinson.

Parra ha empezado la nueva temporada a toda máquina, consciente que su experiencia ha de ser importante en este Barça / FCBQ

Los interiores blaugrana, a falta de la presencia de dos de ellos lesionados, también se van integrando poco a poco al grupo. Si Balcerowski tuvo buenos minutos ante el Kids&Us Manresa, en la final fue Josh Nebo uno de los destacados con sus 13 puntos y cuatro rebotes, siendo el jugador con más minutos en pista y que se movió bien en la zona, recibiendo buenos balones dentro y mostrando seguridad en sus acciones.

Uno de los aspectos que quiere hacer énfasis el nuevo técnico es la defensa, y el equipo se aplicó en cada uno de los encuentros, demostrando que todo empieza desde el sacrificio defensivo, y sin duda, será uno de los aspectos importantes de este equipo si quiere llegar lejos en todas las competiciones.

Josh Nebo, una de las notas positivas de la gran final ante el iLERNA Lleida / FCBQ

Un Barça que empieza a carburar aunque tendrá que seguir trabajando mucho esta semana, a la espera de conocer si la lesión de Darío Brizuela, otro de los destacados en esta Lliga Catalana, se trata de un percance serio o solo se trata de un susto después de tener que abandonar el partido al final del tercer cuarto, con síntomas de dolor y con preocupación en el conjunto azulgrana.