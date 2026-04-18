El futuro que vislumbra Pesic del basket blaugrana: "Me siento muy optimista"

Svetislav Pesic perdió el último encuentro de su carrera profesional en el Palau con el FC Bayern, aunque no parecía importarle demasiado porque enfrente tenía a su querido Barça, en una noche muy especial por el cariño que recibió de todo el Palau, puesto en pie.

“Me gustaría dar la gracias a todo el mundo por el homenaje. Yo soy una persona del Barça y le deseo suerte en el Play-In”, fueron sus primeras palabras medio en ingles y castellano.

“Creo que el Barça ha jugado un gran partido esta noche y quizá uno de los mejores de la temporada y puede estar preparado para los próximos partidos”, dijo

El Palau lo ovacionó a su entrada en el Palau / VALENTI ENRICH

Feliz de la Euroliga con el Barça

Sobre su despedida del basket, dijo que "el momento más triste no existe no soy una persona que vive el pasado, pero momento más feliz, orgulloso, uno de los mejores momentos es cuando ganamos con Barça la Euroliga en Sant Jordi” recordaba al tiempo de otro momento que no olvidará.

“Para mi, Yugoslavia todavía existe y no puedo olvidar cuando ganamos el Mundial de Indianápolis. También esta noche, no puedo olvidar momento del homenaje que he recibido. Todo el mundo sabe la importancia de Barça en mi vida, yo también soy socio del Barça, así que soy un culé más”, aseguró

El ex directivo responsable del Barça, Salvador Alemany, no quiso perderse el partido de Pesic / VALENTI ENRICH

Estrella Roja, rival duro...

Sobre la primera eliminatoria ante el Estrella Roja, dijo que “Barça es siempre favorito pero Estrella Roja es un equipo muy duro, un equipo muy peligroso. Tienen jugadores muy atléticos, americanos buenos...un equipo que tiene muy buen equilibrio entre juego interior y perímetro. Barça tendrá que jugar al límite para eliminar al Estrella Roja”. Advirtió.

Sobre el futuro del Barça, cree que hay motivos para la esperanza. “Ahora tiene un entrenador del Barça, nacido aquí y pienso que ahora empieza un nuevo tiempo para el Barça. Con Xavi y pienso que Barça ha ayudado mucho a Pascual para alcanzar ese gran nivel, y ahora es la oportunidad de Pascual después de su experiencia, de ayudar a este club”, dijo el serbio.

Los jugadores como Sato también se despidieron del técnico / VALENTI ENRICH

"Con continuidad es necesaria para tener resultados grandes, y con Xavi, Juanqui Navarro y la nueva diirectiva, me siento muy optimista con el futuro del Barça”, finalizó el veterano entrenador, que recibió una ovación de los medios antes de abandonar la sala de prensa, el último homenaje en una noche que no olvidará.