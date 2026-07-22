El futuro de Shengelia mantiene en suspense al Barça

La confección del proyecto del Barça para la temporada 26/27 entra en su recta final, tras haberse anunciado la llegada de seis nuevos jugadores (Olivier Nkamhoua, Justin Robinson, Josh Nebo, Umoja Gibson, Agus Ubal y Stanley Umude) y también la contratación de Aleksander Sekulic como nuevo entrenador.

El fichaje del entrenador esloveno, que firma hasta 2028, otorga al proyecto azulgrana una mayor estabilidad al confirmarse quién estará al frente del equipo la próxima temporada. La incertidumbre que rodeaba a la sección, pasando mediados de julio sin técnico ni director deportivo, empieza a disiparse. Dentro de 10 días, Xevi Pujol asumirá el cargo de General Manager tomando el relevo de Juan Carlos Navarro. Está siendo un verano largo en los despachos, pero se puede considerar que más de la mitad del trabajo ya está cerrado. Ahora bien, la situación podría cambiar en los próximos días.

Aleksander Sekulic, nuevo entrenador del Barça / EFE

Así está la llegada del '5' titular

El Barça está trabajando en el fichaje del pívot titular de la siguiente campaña. Tal y como venimos contando esta última semana, en la sección hay un significativo margen salarial para traer a un gran '5'. Además, el hecho de no haber tenido que pagar la cláusula de rescisión al Unicaja por Olek Balcerowski también ayuda. En el club reconocen a 'SPORT' que se sigue avanzando en la llegada de ese gran pívot, pero que la operación todavía no se encuentra en el tramo final.

Con la llegada de ese pívot, el Barça tendría cerrado el roster del curso 26/27 (faltan por anunciar Balcerowski y Tyrese Martin). 14 fichas seniors más la presencia de Mohamed Dabone en dinámica de primer equipo y alternando su presencia con el equipo de Liga U a la espera de que el club cuente con todos los permisos para que el de Burkina Faso pueda jugar competiciones ACB. Pero todavía queda una carpeta por resolver.

El futuro de Shengelia

Y es el futuro de Tornike Shengelia en el Barça. El ala-pívot georgiano cerró su primera temporada como azulgrana consolidado como uno de los mejores jugadores del equipo, y sin ninguna duda, el más regular. Con contrato hasta 2028, el 'Toko' es un activo de la sección y apunta a ser una pieza muy importante en el proyecto del próximo curso en el que habrá tantos cambios.

Tornike Shengelia, en un partido con el Barça / ACB Photo - Aitor Bouzo

El georgiano sigue con dudas

Sin embargo, Shengelia no lo tiene claro. 'SPORT' viene explicando desde hace semanas las dudas del georgiano por seguir en el Barça ante la incertidumbre que rodea a la sección. Gran parte de las incógnitas se han disipado, pero el ala-pívot todavía no lo tiene claro. Tanto él como su entorno más cercano valoran las opciones que tiene sobre la mesa para abandonar el Barça e incorporarse a un proyecto que le pueda acercar más a una Euroliga que, a sus 35 años, todavía no ha levantado. Para ello, debería abonar unos 900.000 euros en concepto de cláusula de rescisión. Su baja sería durísima para el club, ya que perderían a uno de sus jugadores más importantes, uno de los referentes de la afición, y un perfil interesante por su calidad, experiencia, veteranía y su condición de 'cupo' en competiciones ACB.

La propuesta azulgrana

En el Barça, la continuidad de Shengelia es capital, y desde el primer momento en el que vieron que el jugador planteaba marcharse, pusieron toda la carne en el asador para tratar de retenerlo. El georgiano tiene sobre la mesa una propuesta de renovación para las próximas tres temporadas. El contrato actual de Shengelia tiene vigencia hasta 2028, con opción de corte por parte del club azulgrana el siguiente verano. Ahora, le ofrecen una nueva vinculación hasta 2029, con los tres años garantizados. Teniendo en cuenta que acabaría dicho contrato con 38 años, la propuesta azulgrana es realmente ambiciosa y demuestra que cuentan con él como una pieza fundamental en el proyecto.

Tornike Shengelia, en un partido con el Barça / Gorka Urresola Elvira

Una decisión que no debería alargarse en el tiempo

Ahora bien, en el club azulgrana son conscientes de que esta situación se está alargando más de lo previsto, y que lo ideal sería que Shengelia se decida lo antes posible. Su continuidad sería celebrada como una de las mejores noticias del verano. En cambio, si decide marcharse, al Barça le surge un problema de enormes dimensiones, ya que, más allá de buscar y atar a su pívot titular, tendría que ir a por un '4' destacado con el que se intente subsanar la marcha del georgiano. El mercado ya se encuentra en una fase bastante avanzada, y algunos de los mejores nombres ya están adjudicados. La situación debería resolverse pronto para desencallar una carpeta que se encuentra enquistada y que requiere una solución próxima para el bien de ambas partes.