¿Qué futuro le espera a Juan Carlos Navarro tras dejar la dirección deportiva?

Juan Carlos Navarro dejará este próximo 30 de junio la dirección deportiva del basket blaugrana después de unos años en los que no ha acertado junto con su ayudante, Mario Bruno Fernández, en la reestructuración del equipo para hacerlo de nuevo ganador tras la desafortunada salida de Sarunas Jasikevicius y jugadores emblemáticos como Nikola Mirotic y Cory Higgins.

Tres años sin títulos coincidiendo con las restricciones presupuestarias de 2023 a la hora de realizar fichajes determinantes, no han permitido al legendario jugador azulgrana formar una plantilla competitiva ni una estabilidad en el banquillo que les ha llevado a vivir uno de los momentos deportivos más difíciles de la sección en muchos años.

Aunque la confianza tiene un límite, y coincidiendo con el regreso de Joan Laporta a la presidencia azulgrana, se ha decidido renovar por completo la sección, con el cambio de directivo responsable, con Sisco Pujol al mando, al que seguirá la dirección deportiva dónde Xevi Pujol será el nuevo responsable en sustitución de Navarro.

Laporta, con Navarro, Cubells y los cuatro nuevos azulgranas, en su presentación hace tres años / JAVI FERRÁNDIZ

De la cantera a la dirección deportiva

Navarro arrancó su carrera en los despachos en 2018 cuando fue nombrado adjunto de Nacho Rodríguez y posteriormente ocupó el cargo de secretario técnico de la cantera en 2019. Con la rescisión del contrato de Nacho Rodríguez, Laporta tuvo muy claro que el cargo debía recaer en Navarro, que lo asumió en 2021 y hasta ahora.

En su palmarés en los despachos, haciendo tándem con Mario Bruno Fernández, no ha logrado que el Barça levante de nuevo la Euroliga- el más cercano fue en la Final de 201 ante Anadolu Efes-, y el balance es de dos Ligas y 3 Copas del Rey, aunque sin éxitos en las últimas tres temporadas. Demasiado poco para un Barça acostumbrado a luchar por todos los títulos pero 'desaparecido' en estos tres años de sequía.

Sus intentos de reflotar la sección con un presupuesto a la baja obligó a fichar jugadores que no daban el nivel o algunos de primer orden como Jabari Parker, pero que acabó pidiendo la salida de club. Con Xavi Pascual, el técnico que debía rehacer el camino victorioso de la sección, se ha sellado otro fracaso al no conseguir crear la confianza suficiente para que fuera el lider del nuevo proyecto, y decidir abandonar el club después de unos pocos meses en el cargo y dejando 400.000 euros en caja por rescindir su contrato de tres temporadas.

Juan Carlos Navarro se ha quedado muy solo en el objetivo de reflotar la sección / VALENTÍ ENRICH

Un contrato de larga duración

Antes de finalizar su etapa como jugador, el club le firmó un contrato por 10 años ,muy bien remunerado -se habla de entre 600 y 800.000 euros anuales-, para poder diferirle también parte del dinero que le debía el club de su último contrato como jugador.

Un contrato al que todavía le queda un año y queda por decidir cómo resolver la salida del jugador, no sólo de la sección sino que incluso podría salir de la entidad, aunque con una condición que ha puesto el todavía director deportivo: cobrar la integridad de su contrato, algo que ahora mismo no parece que el club este dispuesto a complacerle.

Tornike Shengelia, uno de los fichajes que ha rendido esta temporada en el Barça / FCB

La otra opción que se baraja en el club es volver a integrarlo en la estructura de la cantera como hizo en un primer momento, a la espera de que venza ese contrato y ambas partes acaben por separar sus caminos. Tampoco se descarta que tome un papel más institucional como el que realiza en la actualidad Jordi Trias, y que ahora podría llevarle a la dirección deportiva junto a Xevi Pujol en la que también mantendría su puesto Mario Bruno Fernández.