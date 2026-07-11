El futuro de Laprovittola tras salir del Barça, más cerca de definirse

El pasado 2 de julio, el Barça anunció la salida de Nico Laprovittola. Tras cinco temporadas vistiendo la camiseta azulgrana, el club decidió no renovar un contrato que expiraba a finales de este último curso.

'Lapro', que el próximo mes de enero cumplirá 37 años, deja atrás dos campañas complicadas con las lesiones. En la 24/25, una grave lesión de rodilla en los primeros meses de competición le apartaron del equipo, mientras que este curso, otro contratiempo en su aductor derecho le dejó algo más de dos meses también en el dique seco antes del play-off de la Liga Endesa.

Nico Laprovittola puso punto final a cinco temporadas en el Barça / Dani Barbeito

Buenas sensaciones en el final de temporada

En total, Laprovittola ha disputado 24 partidos de ACB, dos de Copa y 20 de Euroliga, dejando buenas sensaciones en ataque en las eliminatorias por el título liguero. En el play-off de la Liga Endesa, el mago de Morón promedió 11,3 puntos, dejando algunas actuaciones para el recuerdo como los 20 tantos anotados a Valencia Basket en el primer partido de las finales.

Laprovittola se siente con ganas y con fuerzas para escribir un nuevo capítulo en su ya larga trayectoria deportiva. Está libre y puede escoger destinación. Y aquí es donde vuelve a aparecer el camino del Asisa Joventut, club en el que militó entre 2018 y 2019 antes de dar el salto al Real Madrid.

En la Penya esperan a 'Lapro' con los brazos abiertos

Tal y como viene informando el periodista Xavi Ballesteros y ha podido confirmar 'SPORT', la Penya estaría encantada de una nueva etapa de 'Lapro' en el club verdinegro. Son conscientes de que el argentino tiene cuerda para rato, y que su calidad y experiencia reforzaría la línea exterior del equipo.

Nico Laprovittola, en su etapa en el Asisa Joventut / ACB Photo - David Grau

El club verdinegro ya le ha trasladado al jugador el interés. El hecho de que no tenga que cambiar de residencia en Barcelona ayuda, y puede ser un motivo de peso en la negociación. Ahora bien, el Asisa Joventut sabe que el jugador cuenta con una propuesta de Euroliga para que pueda seguir compitiendo al máximo nivel. En función del proyecto, y de las ganas que Laprovittola se vea capaz de aguantar la dura exigencia de la máxima competición europea, su destino podría estar ahí. Hace unas semanas trascendió un posible interés del Partizán de Joan Peñarroya.

Esperando la decisión del jugador

Y en esas se encuentra 'Lapro', acabando de valorar si la propuesta Euroliga le seduce, o si decide regresar a una Penya en la que sería uno de los líderes del equipo dentro y fuera de pista. En el club badalonés hay optimismo de que el argentino se decida por un regreso a su antiguo hogar, y su decisión permitiría seguir trabajando en la confección de la plantilla de la próxima temporada.

¿Regresará Nico Laprovittola al Asisa Joventut? / Gus Carrasco

Hasta el momento, el equipo de Dani Miret ha hecho oficiales las llegadas de Álex Reyes, procedente de Manresa, y de Isaac Nogués, campeón de la Liga Endesa con Valencia Basket. El siguiente en llegar podría ser Emir Sulejmanovic, que esta temporada ha militado en las filas de Unicaja, y habrá que ver si el exazulgrana Miles Norris acaba en el Olímpic, según informó el periodista Jordi Valle.