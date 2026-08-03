Futuro incierto para el exazulgrana Nikola Kalinic: no se descarta un regreso a la ACB

A pocos meses de cumplir 35 años, Nikola Kalinic apura sus últimos años de carrera profesional. Una trayectoria que le ha llevado por alguna de las mejores plazas europeas (Fenerbahçe, Valencia Basket o Barça) antes de regresar a un Estrella Roja en el que, actualmente, vive una tercera etapa que podría cerrarse en los próximos días.

'Kalina' compitió dos temporadas con la camiseta azulgrana. La primera fue bajo las órdenes de Sarunas Jasikevicius, en el último curso del técnico lituano al frente del equipo, mientras que la segunda ya fue bajo las órdenes de Roger Grimau.

Nikola Kalinic y Facundo Campazzo en un Clásico / Javi Ferrándiz

Dos años en el Barça

Por aquella época, los principales equipos europeos pugnaban por hacerse con un Kalinic que era uno de esos valores imprescindibles en cualquier conjunto: un alero experimentado, sólido en defensa, con anotación en ataque, y curtido en mil batallas, algunas de la más alta exigencia. El serbio fue campeón de Europa con 'Fener' en 2017. En su etapa en el Palau, levantó la Liga Endesa de 2023.

Su estancia en el Barça se fue enturbiando, y pese a que Grimau guarda un buen recuerdo de Kalinic, el entrenador catalán lo tuvo que dejar fuera de convocatoria por asuntos extradeportivos en el último partido de la temporada en aquellas 'semis' ACB ante el Real Madrid. El serbio terminaba contrato con el Barça, no había propuesta de renovación, y como algunos jugadores de aquel equipo, se dejó ir.

Nikola Kalinic vistió durante dos temporadas la camiseta del Barça / Javi Ferrándiz

Futuro incierto en el Estrella Roja

Una vez que abandonó el Palau, Kalinic regreso al Estrella Roja, equipo en el que ha estado estas últimas dos temporadas. En Euroliga, cayeron en el Play-In después de finalizar en décima posición ambos cursos. En la Liga Adriática, vieron como Partizán en 2025, y Dubai Basket en 2026, alzaron el título en unas finales que no disputaron. En definitiva, no han sido años de bonanza en Belgrado.

El proyecto serbio vive un verano de profunda renovación, con la llegada de Ibon Navarro al banquillo, y con algunos rostros nuevos como los de Chris Jones, David Kramer o Jonathan Motley. En la posición de alero se mantienen jugadores como Jordan Nwora o Ognjen Dobric, pero lo que no es tan seguro es que Kalinic vaya a seguir en el Estrella Roja.

Ibon Navarro será el entrenador del Estrella Roja la próxima temporada / Twitter: @kkcrvenazvezda

¿Regreso a la ACB?

Así lo afirma el perfil de 'X' 'La Central ACB', que desvela que Estrella Roja está en el mercado en busca de un alero que también pueda ocupar la posición de '4', algo que podría poner en la rampa de salida a Kalinic. Los serbios se estarían planteando dejarlo salir, y la misma información apunta a que hay varios equipos de la Liga Endesa que ya habrían preguntado por él.

Hay que recordar que el Barça no le inscribió en la lista de jugadores con derecho de tanteo, de manera que cualquier equipo de la ACB que pretenda incorporar a Kalinic lo podrá hacer sin tener que llegar a acuerdo alguno con el conjunto azulgrana.