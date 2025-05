El futuro del Barça de basket con Laporta

Después de una larga noche en Barcelona tras la consecución del título liguero en Cornellà, Joan Laporta habló este viernes en 'RAC1' sobre su futuro. El presidente del Barça confirmó que se presentará a la reelección cuando finalice el mandato actual en 2026. Aunque gran parte de las miradas vayan al fútbol, esta decisión también es importante para la sección del baloncesto.

"Sí que me presentaré, claro que sí, porque están saliendo los resultados que queríamos y el club cada vez está mejor organizado. Podemos estar contentos porque hemos salvado el club, lo estamos recuperando económicamente, tenemos un gran equipo", dijo Laporta, que también avanzó que no adelantará las elecciones porque "no es ventajista".

El presupuesto en la sección de baloncesto ha sido limitado en los últimos años, lo que ha provocado que la competitividad de los blaugrana haya bajado en consecuencia, principalmente en Europa. Las lesiones y la negativa a fichar un reemplazo digno para Nico Laprovittola han condenado a los de Peñarroya a afrontar el último tramo de la temporada bajo mínimos.

Nico Laprovittola realiza trabajo de recuperación de su lesión / FC BARCELONA

La idea es que la inversión sea mayor a partir de este verano. El cambio no será radical, pero la más que posible llegada de Toko Shengeliaal equipo da pistas de la mayor implicación que quiere tener el club para competir por todo. Eso sí, la plantilla del año que viene será muy similar a la de esta temporada.

Pocos jugadores acaban contrato este verano, más allá de Youssoupha Fall y Justin Anderson. Dependiendo de lo que exijan económicamente y de las ofertas que puedan llegar de fuera, sus futuros seguirán pasando por el Palau Blaugrana o no. No son dos pilares del equipo, pero sí pueden ser importantes en la rotación de la próxima temporada.

Tornike Shengelia se convertirá en el primer fichaje del Barça de basket para la próxima temporada / Javi Ferrándiz

Quien seguirá seguro en el banquillo es Joan Peñarroya. Su trabajo se ha visto claramente perjudicado por el gran número de lesiones y la mala planificación de plantilla. Aun así, el técnico blaugrana ha estado a tan solo un punto de llevar a su equipo a la Final Four de Abu Dhabi. Debería suceder una hecatombe en Liga Endesa para que se pusiera en duda su continuidad.

Otro 'fichaje' para la próxima temporada

Uno de los fichajes viene de dentro. No es otro que Nico Laprovittola. Después de su grave lesión a finales de 2024, el argentino volverá a estar disponible para la próxima temporada. Junto a Shengelia, el nivel del equipo aumenta considerablemente tanto en la organización del equipo como en el juego interior. Cabe recordar que Satoransky ha sido durante varios meses el único base puro de la plantilla, teniendo en cuenta la lesión de Juan Núñez, que también estará el próximo curso.

El Barça de Peñarroya todavía debe competir en Liga Endesa, donde su desempeño ha sido más bien bajo. Si no logran alzar este título, será el segundo año consecutivo sin ganar ninguna competición. Una tendencia que deberá revertir una mejor planificación de la plantilla, una mayor inversión y una mayor dedicación.