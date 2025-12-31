La frustración de Xavi Pascual en la derrota ante el AS Mónaco

El Barça cayó por segundo encuentro consecutivo en la Euroliga tras hacerlo hace pocos días en la pista del Fenerbahçe, aunque la derrota en el Palau de este martes ante el AS Mónaco fue el momento más frustrante para el técnico azulgrana, Xavi Pascual.

El técnico del Barça ya había avisado que para ganar al cuadro de Spanoulis tenían que jugar un partido muy completo, y pedía el apoyo del Palau para poder imponerse al AS Mónaco, al que consideraba uno de los equipos con más opciones de ganar la Euroliga.

Era un partido "grande" como lo catalogó el entrenador azulgrana, aunque no contaba que las polémicas decisiones arbitrales podrían acabar condicionando el duelo, y que acabó con él expulsado por doble técnica.

Dominio del AS Mónaco

Pascual vio como el cuadro monegasco dominaba por completo la primera mitad, con mucho acierto en el ataque, precisamente lo que le faltó a su equipo (30-47), aunque tras el paso por los vestuarios, llegó la reacción del Barça.

Pascual abandonó el Palau muy enfadado con los colegiados / GORKA URRESOLA

En unos minutos donde parecía que el empuje del Palau con los puntos de Brizuela y Norris permitian soñar con la remontada, llegó el jarro de agua fría con un incomprensible ‘tres más uno’ concedido a Mike James, y que hizo explotar a Pascual.

Visiblemente cabreado, arremetió con los colegiados y a pesar del intento de Íñigo Zorzano de protegerlo, el colegiado más veterano, Sasa Pukl, no tuvo consideración y lo envió al vestuario con la segunda técnica.

La afición del Palau mostró su indignación con el arbitraje y con la expulsión del técnico azulgrana / GORKA URRESOLA

Maltrato arbitral pero silencio

Pascual se sintió maltratado por el arbitraje, muy condescendiente con la dura defensa del AS Mónaco, mientras hilaban muy fino con las acciones defensivas del Barça, como la señalada a Miles Norris.

“No vamos a comentar nada de los árbitros”, dijo su asistente, Íñigo Zorzano, que apareció en lugar de Pascual, para atender a los medios. “Nos quedamos con el esfuerzo que ha hecho el equipo a pesar de los problemas de lesiones y con algunos jugadores con síntomas de gripe, y no vamos a dejar que una derrota así empañe todo el trabajo realizado en el último mes”, dijo el segundo de Pascual.

Íñigo Zorzano tuvo que dirigir el encuentro, y atender a los medios, destacando la lucha del equipo hasta el final / Toni Albir / EFE

Un pensamiento del técnico azulgrana que puso en boca de su ayudante, consciente que los recursos del equipo son los que son y hacer frente a un grupo tan potente como el AS Mónaco requería un esfuerzo que el equipo no pudo llevar a cabo.

En buena dirección

Pero la sensación en el cuerpo técnico y en el grupo es que el equipo camina en la buena dirección, y que solo la acumulación de partidos está provocando problemas de cansancio físico, pero la actitud de lucha y mentalidad es buena, algo que consideran básico para afrontar con garantías el 2026.

En la vorágine de encuentros, no hay mucho tiempo para la reflexión y es momento de volver a centrarse en la Liga Endesa con dos compromisos en apenas unas horas, este viernes el Casademont Zaragoza en el Palau, y el domingo, el Clásico en Madrid.