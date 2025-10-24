La frustración de Joel Parra tras el bochorno del Barça: "Han hecho con nosotros lo que han querido"

De poco consuelo le servirán a Joel Parra los 17 puntos que sumó ante Zalgiris. El alero fue el mejor azulgrana en el encuentro ante el cuadro lituano, pero lo cierto es que el Barça firmó uno de los peores partidos de la temporada para acabar sucumbiendo ante los de Kaunas por 73-88.

Un +15 que es abultado, pero que ni mucho menos refleja la gran superioridad con la que Tomas Masiulis y sus jugadores destrozaron al débil equipo de un Joan Peñarroya que sigue sin dar con la tecla. En la previa del duelo avisó a su plantilla de la peligrosidad de Zalgiris en sus arranques y en la importancia de empezar con la máxima energía desde el primer momento.

Mal inicio de partido y de segunda parte

Pues bien, ese trabajo previo se tradujo en un parcial de 0-9 favorable a los visitantes que quedó en anécdota en comparación al pésimo arranque del equipo en la segunda mitad (41-64 en el minuto 24). Una mala entrada al partido y otra mala salida tras el paso por vestuarios que coincidió con la ausencia de Parra en pista.

Joel Parra fue el más destacado del Barça en la derrota ante Zalgiris Kaunas / FCB

El exverdinegro, tercer capitán del Barça este curso, fue uno de los pocos que apareció en pista. 17 tantos y tres rebotes en poco más de 23 minutos, y presente en el momento en el que el equipo catalán trataba de reducir la sonrojante desventaja. De largo, su mejor partido del curso a nivel individual, pero que llegó con una frustración por la abultada derrota en declaraciones a SPORT tras el choque.

Las palabras de Parra sobre el partido

"Es muy fácil explicar lo que ha sucedido. No hemos venido a jugar un partido de baloncesto, hemos venido a verlas venir. La pelotita puede entrar o no, pero no nos pueden ganar en energía, intensidad, y es lo que ha hecho Zalgiris. Joan (Peñarroya) nos avisó de que ellos habían ganado siempre el primer cuarto, y así ha sido. No hemos salido preparados", admitió un Parra que también explicó lo que no funcionó tras el descanso.

"Ha habido un arreón en el segundo cuarto, pero ellos hacían con nosotros lo que querían. Es frustrante porque no es la primera vez que nos pasa y está claro que hay que corregir cosas", detalló.

Joel Parra, junto a Juani Marcos / FCB

"A lo mejor somos conformistas"

Además, preguntado por como podía ser que el Barça fuese capaz de ganar a Unicaja en Málaga el pasado domingo, y caer de la manera tan rotunda ante Zalgiris, Parra no dudó en lanzar un mensaje al vestuario: "a lo mejor la palabra es que somos conformistas todos. Ganamos en Málaga y nos creemos los mejores y llega Zalgiris y nos pinta la cara al día siguiente. No acabamos de encadenar dos victorias seguidas, y el partido no tiene explicación, nos han pasado por delante, y no es un tema táctico, ellos han sido más agresivos y han tenido más ganas de ganar el partido que nosotros", explicó.

Sin tiempo para lamentarse, el Barça necesita recuperarse lo antes posible del tropiezo ante Zalgiris y centrarse en la Liga Endesa. Este sábado (19h) reciben a Breogán con el objetivo de sumar un triunfo que permita equilibrar el balance de victorias y derrotas a dos. Además, la derrota ante los lituanos ya dejó la primera gran pitada y pañolada de la temporada, algo que obliga al conjunto de Peñarroya a enderezar el rumbo y tratar de instalarse, al fin, en una dinámica positiva.