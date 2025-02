La fórmula a seguir por el Barça para renovar a Punter y a Metu

La temporada de baloncesto está cerca de poner punto final a un mes de febrero siempre especial en pista, con la disputa de la Copa del Rey, y algunos partidos de máximo nivel como el clásico que disputan este jueves (20:45h) Real Madrid y Barça, pero también intenso en los despachos.

Las secretarías técnicas de los clubes se ponen manos a la obra en ese trabajo inicial pensando ya en la confección de la plantilla para la siguiente campaña. Tras prácticamente medio año de curso, ya se puede valorar el rendimiento de los jugadores propios, ver las debilidades a apuntalar de cara a la próxima temporada, y tener en el radar nombres interesantes que estén teniendo éxito en otros equipos. Ya sea en la misma Liga Endesa, en el viejo continente, o en Estados Unidos, para sondear una posible incorporación.

La situación contractual de la plantilla del Barça hace que hasta cinco jugadores terminen contrato el próximo 30 de junio. Se trata de cuatro de las caras nuevas de este curso (Kevin Punter, Justin Anderson, Chimezie Metu y Youssoupha Fall), y del joven Dame Sarr, presente en estas últimas ventanas FIBA con la selección italiana.

Justin Anderson, en el partido de Euroliga ante Olympiacos / Dani Barbeito

Las renovaciones de Punter y Metu, prioridad absoluta para el Barça

De estos nombres, para el club catalán, las renovaciones de Punter y Metu son prioridad absoluta. Hablamos de dos de los grandes líderes del equipo, con un rol importante bajo las órdenes de Peñarroya, y dos jugadores imprescindibles para el entrenador azulgrana.

En su primera campaña en el Barça, Punter está siendo el líder anotador del equipo en Euroliga con 16,5 puntos de media por encuentro, unos números que le siguen confirmando como uno de los mejores exteriores del continente. El escolta neoyorquino también está siendo importante en la Liga Endesa, pero es Metu el máximo anotador de los azulgranas en la ACB, con 13,2 tantos por duelo.

El interior estadounidense está mostrando una adaptación plena al baloncesto europeo en su primera experiencia fuera de la NBA, alternando a la perfección las posiciones de '4' y '5'. Metu venía a competir por minutos junto a Jabari Parker en la posición de ala-pívot, pero Peñarroya lo ha utilizado como pívot, aprovechando sus virtudes ofensivas y su intimidación en defensa.

Chimezie Metu, uno de los jugadores más fiables del Barça de Joan Peñarroya / Valentí Enrich

Punter quiere seguir en el Barça

Tanto Punter como Metu son dos jugadores capitales, y pese a las dificultades que está mostrando el Barça en una temporada irregular, ambos no han escondido lo encantados que están en Barcelona, viéndose en un futuro en la capital catalana. Especialmente el '0' azulgrana, que en las últimas horas, a través de una charla en 'Barça One', dejó clara su voluntad de alargar su vinculación con el Barça: "Me gustaría quedarme aquí unos años más, lo he pensado y me he hecho ciertas preguntas, pero sí, estoy seguro al 100%", comentó.

Con esa voluntad ya sabida por parte del jugador, de ese deseo de continuar en el Barça, ahora es el club el que debe empezar a trabajar en la renovación, y eso pasa por encontrar una fórmula que satisfaga a todas las partes, teniendo en cuenta un escenario que se va a encontrar la entidad catalana muy distinto del que tuvo que afrontar el pasado verano.

La fórmula a seguir por el club azulgrana

Tanto con Metu como con Punter, el Barça pudo firmarles su contrato para la presente temporada tributando en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) que permite tributar con un tipo general del 24%. El acuerdo por una única temporada permitió aplicar la medida mencionada, pero de cara a la segunda, ambos deportistas ya pasan a tener que tributar en el impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que en Catalunya puede llegar a ser del 47%.

Kevin Punter, durante el partido de Euroliga ante Fenerbahçe / Dani Barbeito

¿Cómo se traduce toda esta teoría? Pues que el Barça tendrá que gastarse más dinero para que los salarios netos de Punter y Metu sigan siendo, como mínimo, iguales que los de la presente temporada. El escolta neoyorquino está en unos dos millones de euros limpios, mientras que el ala-pívot firmó por una cantidad cercana al millón de euros bruto, una cifra a 'actualizar' viendo su buen rendimiento en Europa y que puede auspiciar el interés de otros equipos del continente, sin perder de vista un posible regreso a la NBA.

¿Más recortes en el presupuesto?

Todo ello será posible si el presupuesto de la sección no sufre cambios drásticos de cara a la próxima temporada, si bien es cierto que en los últimos veranos se ha aplicado la 'tijera' para reducir, principalmente, la masa salarial de la plantilla. Además, y a pocas horas para que cierre el mercado de fichajes de Euroliga, no se esperan novedades sobre el fichaje exterior que se viene precisando desde la lesión de Nico Laprovittola el pasado mes de octubre.