Un final inesperado para Xavi Pascual en el Barça de basket

Nadie esperaba al Barça en la gran final de la Liga Endesa. Sin embargo, el Barça ha ido avanzando en silencio, sin hacer ruido, y aprovechando los errores de sus máximos rivales, que quizá habían vendido la piel del oso antes de cazarlo. Durante unas semanas, nadie hablaba de los resultados ligueros del club azulgrana, sino de los próximos fichajes y de la planificación de la siguiente temporada.

Caer en el play-in fue un varapalo muy duro para Xavi Pascual, y probablemente la gota que colmó el vaso y su continuidad en Barcelona. El equipo, que tuvo que afrontar el último tramo de curso con varias lesiones, consiguió la quinta plaza para los playoffs. Es decir: en semifinales, si se lograba eliminar al UCAM Murcia, el hipotético rival iba a ser el Real Madrid.

Sin embargo, la derrota en la final de Euroliga fue un jaque y mate para los de Scariolo. No levantaron más cabeza. La falta de pívots influyó, pero tampoco acompañaron ni el acierto ni la motivación. Y ahí apareció el Barça de Xavi Pascual, ganando 3-0 en semifinales a La Laguna Tenerife y esperando rival para levantar un título en un año extremadamente complicado.

Xavi Pascual tendrá la oportunidad de despedirse de su afición a lo grande. Con un título que dejaría un gran sabor de boca tanto a la plantilla como a la afición. Sería el adiós ideal de Pascual y de varios jugadores que no renovarán contrato. Pero antes tendrán un reto "mucho más difícil", como reconoció el entrenador de Gavà tras ganar en Tenerife.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / EFE

A no ser que ASISA Joventut obre el milagro, Valencia Basket será el rival del equipo blaugrana. Y el equipo 'taronja' ha demostrado ser uno de los más grandes de Europa esta temporada, alcanzando la Final Four de la Euroliga y obteniendo la segunda plaza continental en la fase regular. Y si la Penya permite al espectador vivir una final catalana, también será el reto más complicado de todos los playoffs.

Doble premio: el Barça jugará la Supercopa

Xavi Pascual y su equipo no solo han conseguido el billete para la final; también estarán en la próxima edición de la Supercopa Endesa. Y es que tanto Valencia Basket como ASISA Joventut tienen su plaza asegurada, uno por ganar la anterior edición y el otro por ser el organizador. Por tanto, gane o pierda la final, el Barça se unirá a la lista de estos dos equipos y Baskonia, campeón de la Copa del Rey.

Pelear por un título no es solo un premio para jugadores y staff, sino también para un aficionado que llevaba dos temporadas consecutivas sin ver a su equipo en la final de Liga Endesa. Desde 2023, los resultados del conjunto azulgrana en el campeonato nacional habían dejado mucho que desear. Ahora, por lo menos, están cerca de lograrlo. Y eso ya es un éxito de Xavi Pascual.