Más fichajes a la vista para el Barça de Sekulic

El Barça está realizando una renovación prácticamente total de la plantilla de cara a la próxima temporada, la más bestia en la historia de la sección blaugrana, que ha decidido realizar tabla rasa después de tres años decepcionantes y donde los parches realizados año tras año no han dado los frutos esperados.

Tras la salida de Xavi Pascual con dirección a Dubai, la ‘desaparición’ de Juan Carlos Navarro en la dirección deportiva, y a la espera de que Xevi Pujol se desvincule totalmente del Kosner Baskonia el próximo 3 de enero, el trabajo en los despachos para el ‘plan renove’ azulgrana ha caído en manos de Mario Bruno Fernández y el director de las secciones profesionales, Xavi O’Callaghan.

Ellos han llevado el exigente trabajo de recomponer por completo la plantilla a la que ya han añadido de manera oficial hasta ocho refuerzos, Josh Nebo, Olivier Nkamhoua, Umoja Gibson, Justin Robinson, Agustín Ubal, Stanley Umude, Tyrese Martin, y Olek Balcerowski.

Josh Nebo refuerza el juego interior aunque llegarán más jugadores para la pintura blaugrana / FCB

Junto a ellos, también cerraron la llegada del nuevo entrenador que ha de tratar de darle forma a esta nueva plantilla, el esloveno Aleksandar Sekulic, que ha firmado por dos temporadas con el conjunto azulgrana. Ocho fichajes que llegan al nuevo proyecto, junto a los que ‘sobreviven’ al revolucionario cambio: Juan Núñez, Joel Parra, que renovó su contrato recientemente, Darío Brizuela y Kevin Punter.

El último que ha decidido cambiar de aires es Tornike Shengelia, que apunta a Dubai Basketball con Xavi Pascual como su nuevo destino. El resto de la plantilla de la pasada temporada ya es historia. Con esos ocho fichajes junto a los que se quedan, la plantilla actual ya cuenta con 12 jugadores, y si se añade al joven Mohamed Dabone, que estará en dinámica de primer equipo, ya son 13 las fichas comprometidas.

¿Qué le falta a este Barça?

La intención del Barça es contar con una plantilla larga, de 15 o 16 jugadores algo que le lastró el año pasado al contar con pocos efectivos y no le permitió luchar por estar en la Final Four, el objetivo mínimo que se marca cada año la entidad blaugrana.

Por ello, la secretaría técnica, gracias a un buen presupuesto de cara al nuevo curso, no se detiene. El próximo en llegar ya está atado. Se trata del ala pívot británico Tosan Evbuomwan, que la pasada temporada jugó algunos encuentros con los New York Knicks y en la G League y que habría cerrado un acuerdo con el conjunto azulgrana por dos temporadas.

Tosan Evbuomwan ha jugado esta temporada algunos encuentros con los Knicks, aunque mayormente en la G-League / NBA

Un jugador fornido, que actúa de ‘tres’ aunque también puede hacerlo de ‘cuatro’ y que podría ocupar el puesto de Shengelia, que ahora hace las maletas hacia Dubai como todo apunta.

Más jugadores interiores

Aunque desde el Barça aseguran que la llegada de Evbuomwan no va unido a la salida de Shengelia por lo que podría haber espacio para otro jugador para ese puesto de ala-pívot.

La búsqueda no acaba ahí. Todavía le falta al Barça la llegada de un ‘cinco’ titular, capaz de marcar la diferencia dentro de la zona, obligados a volver al mercado por la ‘spantá’ de Moses Writght, cuando ya estaba firmado desde hacía algunos meses.

Moses Wright decidió no fichar por el Barça y ahora llegará un jugador de sus características / Euroleague

Con las dos fichas de extracomunitarios ya asignadas, la secretaría técnica busca un jugador diferencial con pasaporte europeo o cotonú, cosa que hace la tarea más complicada. Pero con dinero para fichar, la operación se llevará a cabo, seguro.

Un verano realmente movido en la sección blaugrana, a la que le costó arrancar aunque ya han puesto la directa y la plantilla será una de las más largas y también más imprevisible de los últimos años. Una apuesta de riesgo, aunque con el objetivo de relanzar, al fin, una secciòn que languidecía año tras año.