Los fichajes no despejan el futuro de Shengelia en el Barça

Con algo más de retraso de lo previsto, el Barça ha arrancado ya el capítulo de altas de cara a la próxima temporada. Después de oficializarse hasta nueve bajas (Tomas Satoransky, Nico Laprovittola, Myles Cale, Miles Norris, Willy Hernangómez, Jan Vesely, Youssoupha Fall, Juani Marcos y Will Clyburn) para la temporada que viene, se contemplan el mismo número de entradas para repetir roster de 14 jugadores. Una cifra prudente y necesaria para alternar con garantías la alta exigencia de la Euroliga y la Liga Endesa.

Por el momento, el Barça ya tiene a los sustitutos de 'Sato' y Norris. Justin Robinson, anunciado en las últimas horas, llega al Palau tras su gran campaña en el París Basketball (14,6 puntos y 4,5 asistencias en Europa) y aspira a ser el base titular del equipo. A sus 28 años, se encuentra en plena madurez física y deportiva, y en el conjunto azulgrana aspira a dar ese paso para consolidarse en el escalón más alto de los directores de juego en el viejo continente.

Por su parte, Olivier Nkamhoua afrontará su primera aventura tanto en España como en la Euroliga tras haber destacado en el Varese. El '4' finlandés aportará músculo y atleticismo, y apunta a ser un buen escudero de otro guerrero de la plantilla como es 'Toko' Shengelia.

Olivier Nkamhoua es el primer fichaje del Barça para la temporada 26/27 / FCB

Un futuro incierto

Ahora bien, el futuro del ala-pívot georgiano en el Barça sigue sin estar definido. Hace unos días, en 'SPORT' explicamos que la incertidumbre que ha condenado la llegada de Moses Wright al club azulgrana podría abrir la puerta de salida también a Shengelia. El entorno del jugador maneja varias ofertas de equipos de Euroliga que estarían dispuestos a abonar su cláusula de rescisión, cercana al millón de euros, para liberarse de un contrato que le vincula al Barça hasta 2028.

Las incógnitas en la sección se ha ido despejando en estas últimas horas con los anuncios de Nkamhoua y Robinson. Además, tan solo queda el anuncio oficial de la contratación de Aleksander Sekulic como nuevo técnico del equipo. 'SPORT' avanzó que el entrenador esloveno ya comparte con su círculo más cercano que relevará a Xavi Pascual el próximo curso. De hecho, los caminos de ambos se intercambiarán, con el de Gavà desembarcando en Emiratos, y con Sekulic aterrizando en el Palau tras haber ganado la Liga Adriática con Dubai.

Tornike Shengelia, en un partido con el Barça / Gorka Urresola Elvira

Los nuevos fichajes y la llegada de Sekulic no cambian la situación de Shengelia

Preguntado el entorno más cercano de Shengelia si estos anuncios, y más en concreto la llegada de Sekulic al Barça, disipan cualquier atisbo de duda por parte del jugador, su respuesta es tajante: nada ha cambiado. Las ofertas siguen sobre la mesa, y el ala-pívot georgiano debe valorar si las piezas que van confeccionando el equipo para la próxima temporada le convencen para desoír cualquier interés extranjero. Su desvinculación está cifrada en una cantidad cercana al millón de euros.

En el Barça no tienen ninguna comunicación de que Shengelia quiera abandonar el proyecto azulgrana. En el club le consideran capital para el equipo de la siguiente temporada, tanto por su rendimiento en la pista como por su ascendencia en el vestuario. Le consideran fundamental en esa adaptación de todos los rostros nuevos que estarán en el equipo, y no hay nadie mejor que él, después de haber sido el jugador más regular de la pasada temporada, para fijar los niveles de exigencia necesarios para volver a tener éxito.

El Palau siempre ha recompensado el esfuerzo y la entrega de Shengelia / Dani Barbeito

Mucho trabajo por hacer

La actividad en los despachos de la sección no se detienen, con Mario Bruno Fernández rastreando el mercado con la ayuda de Xavi O'Callaghan. Umoja Gibson, Josh Nebo y Agus Ubal deben ser los próximos fichajes en anunciarse, más allá de la oficialidad de Sekulic. Pero todavía quedarán dos aleros y dos pívots por cerrar, aparentemente tanto el '3' como el '5' titular.