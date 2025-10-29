El 'fichaje' de Peñarroya se va poniendo a tono

El Barça reaccionó a tiempo en una segunda parte muy intensa para sumar este martes su cuarta victoria en la Euroliga por 74-72 ante un EA7 Emporio Armani Olimpia Milano que fue de más a menos y terminó pagando caro su mala noche desde el triple (7/27, un 25,9%).

Tras el partido, Joan Peñarroya admitió que cinco jugadores tuvieron "un minutaje más alto de lo habitual". Se trata de Tomas Satoransky (27:34), Kevin Punter (30:17), Will Clyburn (33:01), Tornike Shengelia (28:37) y el más sorprendente en este apartado, Jan Vesely (23:59).

El checo, de 35 años, viene de muchos meses maltratado por unos problemas físicos que le han impedido rendir e incluso jugar. Todo empezó a finales de enero, cuando una lesión osteocondral en el fémur de la rodilla derecha que se anunció en febrero lo mantuvo tres meses KO y le hizo perderse la Copa del Rey.

El Barça necesita a un Vesely recuperado / VALENTÍ ENRICH

El pívot trabajó duro y regresó el 11 de abril ante la Virtus Bolonia. Sin embargo, una lumbalgia persistente le impedía entrenarse con normalidad y obligó a Joan Peñarroya a limitar mucho su exposición... hasta que el 25 de abril jugó el segundo partido de cuartos contra el AS Monaco y su espalda dijo 'basta'.

145 días después, Vesely regresó con dos puntos en la pretemporada en un amistoso ante el MoraBanc Andorra en Encamp, saldado con victoria por 81-90. Con Willy Hernangómez nada diferencial y con un testimonial Youssoupha Fall, el checo es fundamental en la posición de 'cinco'.

El gran peligro es que la lumbalgia vuelva a hacer de las suyas, por lo que el técnico está tratando de limitar al máximo su exposición. En los cuatro partidos de Liga Endesa promedia 12:23 minutos, 2,3 puntos y +3 de valoración, aunque en Europa está jugando más y frente al Olimpia Milano empezó a brillar.

Jan Vesely, cara a cara con Lea Bolmaro / VALENTÍ ENRICH

"Vesely es clave para el equipo y es vital que esté un poquito mejor. La mejor noticia es que no se resiente y que cada día está mejor. Hoy ha hecho su primer gran partido. Es clave para nosotros, es una evidencia", recalcó Joan Peñarroya tras la victoria ante los de Ettore Messina.

El checo pasó por primera vez de 20 minutos en esta temporada y logró su mejor anotación (14 puntos), pese a un 4/9 en tiros de dos. Además, atrapó cinco rebotes (tres en ataque) y acabó con +11 de valoración. Con la actual plantilla, el gran objetivo en la 'pintura' es mimarlo para que no se resfríe. No tiene sustituto.