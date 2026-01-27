El fichaje que podría haber cambiado la historia reciente del Barça: "Con Navarro no veía mi hueco"

Jaycee Carroll es, sin duda, uno de los jugadores más influyentes de la historia reciente del Real Madrid. El francotirador de Wyoming estuvo diez temporadas defendiendo la camiseta blanca, entre 2011 y 2021. Es el jugador extranjero con más partidos en la historia del Real Madrid, con 709 apariciones, y una pieza clave para entender los éxitos de la gloriosa etapa blanca, con Pablo Laso al frente. Logró hasta 20 títulos con el Madrid, entre los que destacan dos Euroligas.

De deseo a verdugo

Lo que fue y lo que pudo haber sido. Carroll fichó por el Real Madrid en 2011, procedente del Gran Canaria. En la temporada 2010-11, acabó siendo el máximo anotador de toda la ACB, un hito que le valió para formar parte del mejor quinteto del curso. En ese momento, era el Barça el gran dominador del baloncesto español, además de lograr la Euroliga de 2010.

El club azulgrana, ya dirigido por Xavi Pascual, quiso fichar a un Carroll que, por aquel entonces, tenía 28 años y estaba en plena madurez deportiva. Tanto es así, que le hicieron una oferta al jugador, que tuvo que elegir entre Barça o Madrid: "En 2011 el Real Madrid me hizo una oferta, ofreciéndome tres años de contrato. El Barça llamó después y me daba mucho más dinero, pero como jugador, tenía más lógica ir al Madrid: el Barça tenía a Navarro y no veía mi hueco con él ahí", afirmó Carroll en una entrevista en 'Tirando a Fallar'.

Rudy Fernández, Jaycee Carroll y Martynas Pocius, en su presentación con el Real Madrid / Ángel Martínez

Los fichajes de Jaycee Carroll y Rudy Fernández, llegados ambos en el verano de 2011 al Real Madrid, cambiaron el signo del baloncesto español, y el Barça, con un equipo ya veterano, dejó de ser el dominador. Empezó una época de grandes triunfos para los de Pablo Laso.

En la memoria quedan, más allá de los 20 títulos, todos los momentos que protagonizó Jaycee Carroll, uno de los mejores tiradores de la historia de la Euroliga, si no el mejor. El triple ante el Barça en el segundo partido de la final de la Liga Endesa 2019 o los 11 puntos de forma consecutiva que anotó en la final de la Euroliga 2015 son algunos de los recuerdos que todavía permanecen grabados en la retina de los madridistas.

Sin duda, una de las grandes leyendas del Real Madrid en este siglo, a la altura de nombres como Sergio Llull, Rudy Fernández o Felipe Reyes, por longevidad, trascendencia e importancia. De haber fichado por el Barça, la historia habría sido, seguramente, muy diferente.