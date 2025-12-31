El fichaje frustrado del Barça de Pascual: "Estuvimos muy cerca"

El Barça de Xavi Pascual tuvo su peor día desde la vuelta del técnico de Gavà al banquillo. Incluso fue expulsado por protestar a los árbitros una falta sobre Mike James en la acción de tiro. La falta de efectividad en la línea de tres y un día espeso de Kevin Punter fueron otros de los motivos del mal día de los blaugrana en el Palau. No todo podían ser victorias o derrotas por la mínima en Europa.

Quien estaba de mejor humor por la victoria de su equipo fue el entrenador rival: Vassilis Spanoulis. El griego comentó unas palabras de Xavi Pascual de hace unos días, cuando desveló una negociación de su primera etapa que no llegó a materializarse en un fichaje. Fue la del actual técnico del Mónaco, una auténtica leyenda de la competición y la de su equipo: Olympiacos.

"Hasta lo que yo sé, es verdad, y creo que estuvimos muy cerca de hacerlo", comentó el de Gavà hace unos días en el podcast de la Euroliga. La intención tanto de la directiva como la del entrenador era juntar a Spanoulis con Juan Carlos Navarro, en un momento en el que ambos estaban en su 'prime'. "Yo no formaba parte de las negociaciones", reconoció.

Navarro supera a Spanoulis durante un duelo en Atenas / EFE

El griego también dio su versión en la rueda de prensa posterior al partido. "Mi contrato se acababa y el Barça se interesó en mí. Pero mi corazón estaba en el Olympiacos y me quedé allí porque, como todos saben, amo a este club", confesó Spanoulis, tercer máximo anotador de la historia de la Euroliga, solo por detrás de uno de sus jugadores (Mike James) y Nando de Colo.

"Jugué en este equipo durante 11 años y, al final, mi corazón me impuso quedarme hasta el final de mi carrera en el Olympiacos", finalizó el griego. Sin duda, el fichaje de Spanoulis hubiera impulsado todavía más a un Barça que ya era referente en Europa con un roster envidiable. Y todo bajo el mando de Xavi Pascual, un seguro de vida en los banquillos.

Spanoulis, actual entrenador del Mónaco / EUROLEAGUE

En dicho podcast, Xavi Pascual también había reconocido su importante papel en el baloncesto actual. "Hoy el basket es muy transversal y aún ves cosas que se han puesto de moda ahora, que 100% garantizo que fueron creadas por mí en mi primera etapa en el Barça y ahora se han vuelto a poner de moda", confesó sin tapujos.

Declaraciones tras el partido

Vassilis Spanoulis puso en valor la victoria de su equipo en el Palau. "Esta victoria no se explica solo por los números. Se explica por el trabajo invisible: los bloqueos, los rebotes, las ayudas defensivas. Eso lo vemos desde el banquillo y estamos muy contentos con cómo han respondido nuestros jugadores". Es la quinta victoria consecutiva del Mónaco en todas las competiciones.

Mientras tanto, fue Íñigo Zorzano el que atendió a los medios de comunicación en lugar de Xavi Pascual, expulsado en el partido. "Cuando pierdes me quedo con pocas cosas, aunque el ánimo del Palau es increíble, apoyando al equipo y es que los chicos están peleando. Una derrota así no puede destruir el camino que estamos llevando el último mes", comentó.