'Fichaje’ confirmado del Estrella Roja antes de medirse al Barça
El conjunto serbio ha llegado a un acuerdo con el pivote Donatas Motiejunas para jugar en el conjunto serbio el resto de la temporada
El Estrella Roja de Belgrado y el pívot Donatas Motiejunas han llegado a un acuerdo para seguir trabajando juntos hasta el final de la temporada, según anunció el club el miércoles y ya jugará ante el Barça este viernes como jugador de pleno derecho del equipo serbio
Motiejunas se incorporó al Estrella Roja en una operación de cesión de tres meses procedente del AS Mónaco, con opción a extender el contrato hasta el final de la temporada. Con el pívot lituano, el Estrella Roja acumula un récord de 9-2 con Motiejunas vistiendo la camiseta del equipo, con 8,3 puntos y 2,6 rebotes en 11 partidos, además de asumir un importante papel de liderazgo en el vestuario.
La llegada de Motiejunas coincidió con un cambio de entrenador en el club, ya que Ioannis Sfairopolous dejó el equipo y Sasa Obradovic fue nombrado nuevo técnico del cuadro serbio. Motiejunas y Obradovic trabajaron juntos con éxito durante tres temporadas en el cuadro monegasco y ahora continúan haciéndolo en Belgrado.
Solución a las lesiones
Además, el pívot de 35 años, en su séptima temporada en la Euroliga, fue clave cuando el Estrella Roja se enfrentó a graves problemas de lesiones en su zona de ataque. Joel Bolomboy ha estado de baja desde la primavera pasada, el fichaje de verano Jasiel Rivero se lesionó en la primera jornada y Uros Plavsic ha estado de baja por dos lesiones.
Sin embargo, nada de esto impidió que el Estrella Roja lograra un récord de 9-4, empatado en el mejor de la liga antes de su partido del viernes contra el FC Barcelona, que se jugará en un Belgrado Arena abarrotado. Las entradas para el partido se agotaron en seis minutos, según anunció elclub
