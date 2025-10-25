El fichaje 'bajito' que quería Cubells es la gran figura del la Euroliga

Al igual que sucedió en la primera etapa de Joan Laporta como presidente del Barça, el abogado Josep Cubells se hizo cargo en 2021 del baloncesto azulgrana y pocas figuras habrán estado más cuestionadas y criticadas por sus palabras y por sus hechos.

Sin embargo, el pasado verano el directivo azulgrana dejó caer un jugador muy interesante de cara al mercado de fichajes y lo cierto es que se ha convertido en la gran sensación de la Euroliga, con una actuación extraordinaria en las seis jornadas disputadas.

El baloncesto europeo premia a los equipos que reúnen a los mejores jugadores que no son un objetivo de la NBA o a quienes emprenden el camino de vuelta y regresan al Viejo Continente, como Sasha Vezenkov (Olympiacos), Walter Tavares (Real Madrid) o Kendrick Nunn (PAO).

A Josep Cubells le gusta mucho Nadir Hifi / DANI BARBEITO

La opción de Nadir Hifi estaba muy bien lanzado. A sus 23 años, el escolta nacido en Estrasburgo y con nacionalidad francesa y argelina no ha dejado de dar pasos adelante desde que en 2023 se enroló en el Paris Basketball, procedente del modesto Le Portel de Primera gala.

El internacional 'bleu' tiene un hándicap de cara a un futuro en la NBA: la altura. Con apenas 1,85 metros, las puertas para un escolta parecen tan cerradas como para su excompañero de equipo TJ Shorts, quien ahora brilla en el Panathinaikos con tan solo 175 centímetros de altura.

En su debut en la Euroliga tras pasar de puntillas por los Juegos de París, el curso pasado promedió 15,1 puntos (34,2% de acierto en triples), 2,8 rebotes y +10,6 de valoración. Sin duda, unas cifras más que notables para un jugador que tenía entonces 22 años.

Lo de esta Euroliga es de traca. Nadir Hifi es el máximo anotador con 23,2 puntos de media (39,6% en triples), 4,2 asistencias (16º). Y es el tercero más valorado con +21,5, tras el exazulgrana Vezenkov (+25) y del estadounidense-nigeriano Jordan Nwora con 23,7 (Estrella Roja).

El talentoso jugador francés es canela en rama y Cubells estuvo muy vivo al apuntar su nombre, pero la dirección deportiva optó por un perfil más físico como Myles Cale en una posición en la que ya estaban Kevin Punter, Darío Brizuela y Nico Laprovittola (si no juega como base).

¿Y qué ha cambiado? Pues que Hifi está jugando de base en una sabia decisión de Francesco Tabellini, sucesor en el banquillo de Tiago Splitter. Ahí su altura lo penaliza menos y... la NBA no sería una quimera.