Las últimas semanas han dejado al Barça en una posición complicada. Tanto la gestualidad como las palabras de Xavi Pascual tras la derrrota contra París son el síntoma de que algo no va bien. Los resultados no acompañan y la plantilla se está cayendo en los últimos partidos, con la lesión de Punter y la posible ausencia de Jan Vesely para la Copa.

Y los fichajes ni llegan ni se esperan. Panathinaikos se reforzó este mismo jueves con la incorporación de Nigel Hayes-Davis, Olympiacos ha fichado en el mes de enero a Cory Joseph y Tyrique Jones, Fenerbahçe cerró la incorporación del jugador deseado por el Barça, Chris Silva, e incluso Joan Peñarroya ha conseguido un refuerzo en la zona con el pívot nigeriano Tonye Jekiri.

El 25 de febrero será el último día en el que un equipo de la Euroliga podrá inscribir a un nuevo jugador para disputar lo que queda de temporada. Muchos clubes europeos estuvieron pendientes de los movimientos en la NBA, además de los destacados en el continente europeo, pero no es el caso del Barça. Ni siquiera ha llegado a rumorearse una incorporación.

Jan Vesely puede sumarse a la enfermería blaugrana / FCB

Ante esta situación, solo queda hacerse una pregunta: ¿Por qué no ficha el Barça de basket? Los motivos son varios, aunque es evidente que el económico es el principal. Actualmente, es imposible competir contra las más poderosas franquicias de la Euroliga, como el Panathinaikos o el Hapoel Tel Aviv. Incluso el Real Madrid, con un prespuesto considerablemente mayor.

"No podemos trabajar y no podemos crecer, lo único es con los jugadores que tenemos sacar los partidos e ir recuperando jugadores. Hay muchas lesiones desde mi llegada, hemos intentado hacer equilibrios pero hay veces que no se puede hacer nada", reconoció Pascual, muy frustrado, tras perder contra el París Basketball. Su pesimismo en rueda de prensa fue evidente, soltando frases como "está todo destrozado desde hace tiempo y seguimos sobreviviendo".

Xavi Pascual, dando órdenes a sus jugadores en el partido ante París / EFE

Otra limitación que tiene también el conjunto azulgrana es el tema de los extracomunitarios. Actualmente, el Barça cuenta con tres estadounidenses en sus filas, lo que hace que la incorporación de un cuarto sea completamente inviable. Eso hace que el mercado de la NBA quede totalmente descartado; si ya es difícil encontrar a un jugador libre, todavía lo es más si buscas a un europeo.

La escasez en el pívot

Por último, una de las posiciones que más necesita reforzar el Barça es la del pívot. Precisamente, el mercado de '5' es más limitado que otros, y se hace complicado encontrar un jugador que encaje en el proyecto, tanto a nivel deportivo como económico. Todos estos condicionantes caminan hacia la misma dirección: la de 'sobrevivir' con la plantilla actual. La de no fichar.

Todavía quedan varios meses por delante y el estado físico del equipo preocupa y mucho. La temporada pasada se llegó con lo justo, y la Copa será la primera prueba de fuego para los de Pascual. Escuchando al técnico de Gavà, el optimismo no es la palabra que describiría con mayor precisión los ánimos del vestuario. Si alguien confía en que llegue algún fichaje, que se olvide.