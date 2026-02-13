Ferrán Martínez: “El Madrid intentó ficharme...¡el día de mi boda!”

Ferrán Martínez (Barcelona, 1968) es un empresario y emprendendor de éxito, que también tuvo una carrera profesional prolífica en clubs como el Barça, Joventut e incluso Panathianikos, siempre dejando huella personal y de éxito deportivo por dónde pasó con siete ligas ACB, una en Grecia y una Euroliga con el Joventut. Ahora repasa para SPORT una carrera de la que se siente muy orgulloso.

¿Como jugador de basket, ya tenías intereses de muy joven por los ordenadores y la lectura, poco habitual entre tus compañeros, no?

Me gustaba mucho la tecnología y entonces como no había internet, fui de los primeros en llevar ordenador portátil que entonces eran enormes, con pantalla monocroma y la gente me preguntaba para qué servian. A mi lo que me gustaba era programar.

¿Y te daba tiempo a realizar todo eso entre viajes y partidos?

Bueno, aprovechaba el tiempo en los desplazamientos, en aviones, hoteles..Cuando empecé en el Barça, con 16 años, tenía un 'Sinclair Spectrum', que era un ordenador que se conecataba a la televisión y era el primero que llegaba a Europa. Este lo tenía en casa porque no tenía pantalla ni nada. Se programaba en Basic.

¿Cuándo llegaste al Barça?

Lo hice con 12 años. Ganamos tres Campeonatos de España de manera consecutiva. En el Infantil, logré 54 puntos en la final, Antonio Serra, que era el entrenador, me vio y me llevó a hacer la pretemporada cuando apenas tenía 16 años. Fue mi primera pretemporada con el primer equipo justo después de aquél campeonato de España.

¿Llegaste a jugar un año en el Español?

Fuí cedido un año, que se llamaba entonces el Grupo IFA. El Español se había vendido su plaza al grupo Unipublic y luego la cogió el Granollers...Yo estuve en el Barça desde el año 84 hasta el 88. Luego me cedieron un año del 88 al 89 un año al Grupo IFA. Decidieron que fuera a un equipo a jugar muchos minutos. Fue una buena temporada y me repescaron el año siguiente, en la 89-90. Luego me fui al Joventut, volví al Barça y después al Panathinaikos…

El ex pívot azulgrana se mostró muy feliz de su carrera aunque le faltó pasar por la NBA, que la tuvo a tiro / Gorka Urresola Elvira / SPO

El primer título, con Manolo Flores

Serra fue el que te dió la alternativa…

Yo realicé la pretemporada con Serra, aunque luego dejó el equipo en diciembre después de una dura derrota ante el Licor 43. Yo no viví aquél encuentro porque tuve la gripe y me quedé en casa..Luego entró Manolo Flores, y pude debutar oficialmente en un partido de la Recopa contra un equipo de Luxemburgo.

Debía ser un día muy especial para tí como culé…

Yo había jugado ese partido europeo y recuerdo anotar 11 puntos. Aquél año ganamos la Recopa de la temporada 85-85. Fue un título que además celebramos hace poco.

¿Por qué saliste del Barça cuando eras un jugador importante tras cinco años en el club?

Decidí dar el paso de cambiar de equipo porque consideraba que en ese momento que acababa contrato, no se daban las mejores condiciones deportivas para seguir.

¿Fue un problema más deportivo que económico?

Sin duda. Me gustaba el equipo y venía Boza Maljkovic de entrenador que además me quería, pero no me había acabado de entender bien con Aíto que pasaba a ser el general mánager, que marcaba las directrices deportivas.

Adiós al Barça, hola Joventut

Ferrán Martínez, entre Norris y Solozábal, después de dar el salto al Joventut / ACB

¿Entonces te encontrastre en medio de la guerra que ambos protagonizaron?

Bueno. La decisión ya la tomé porque solo quería ir a un equipo que tuviera posibilidades de ganar al Barça o de ganar la Liga y en aquél momento, yo tenía una oferta super importante del Madrid para muchos años, casi un contrato vitalicio.

¿Y que te hizo decidir decirle no a todo un Madrid?

Yo era muy culé y sabía que si me iba al Madrid entonces, nunca más podría volver al Barça. Entonces decidí ir al Joventut, que tenía un equipo buenísimo y estuvimos muy implicados en la construcción del equipo para hacerlo ganador.

¿Fue la época más dorada del Joventut, no?

Había entrado Mario Conde con Montigalá, que era Banesto, construyendo la Villa Olímpica, y entró mucho dinero y se hizo un equipo campeón.

Y esa fue tu elección…

Bueno, yo como culé, me hubiera gustado jugar toda mi carrera en el Barça y porque era la lógica de ese momento. Me fue bien. Quería ir a un equipo con ambición de ganar títulos después de ganar tres ligas seguidas y no quería ir a un equipo menos competitivo..

¿Pero el Madrid te hubiera garantizado luchar por todo, no?

Seguramente que sí, pero como era del Barça, decidí no tomar ese camino.

Un Madrid muy persistente, pero "no gracias"

¿El intento de los blancos fue realmente insistente y hasta sorprendente?

La verdad es que fue un momento surrealísta, pero Wayne Brabender, que entonces era el entrenador del Madrid, me sorprendió en mi propia boda al meterse en el coche después de la celebración y me volvió a rogar que fichase por ellos.

El Madrid siempre quiso fichar a Ferrán, que se negó por su amor por el Barça y lo consideraba una "traición" / ACB

¿Supongo que te quedaste de piedra en ese día tan especial?

Apareció en mi boda junto a Díaz Miguel, porque tenía muy buena relación, aunque cuando me fui a cambiar después de la ceremonia, entró en el coche me preguntó por qué no quería ir al Madrid. Le dije que no podía ir por el tema sentimental y le di de nuevo las gracias pero un rotundo no. Esas cosas sucedían antes, jajaja.

¿La apuesta por el Joventut te salió bien ganando tu única Copa de Europa?

Si. Ganamos dos ligas seguidas, nos quedamos a un suspiro de ganar la Copa de Europa de Estambul que se nos escapó por una canasta final de Djordjevic, aunque también recuerdo la derrota en Zaragoza, con el Barça, en la campaña 89-90 contra Jugoplástika.

¿Cual fue más dolorosa de perder de azulgrana?

Yo diría que las dos. La del Barça llegábamos como claros favoritos a pesar de estar la Yugoplástika. Teníamos un equipazo, con Norris, David Wood..lo ganábamos todo y en las semifinales habíamos arrasado al Aris de Salónica, que también era un gran equipo. En la final no estuvimos demasiado bien, y perdimos. Otra derrota dura fue en el 96 en París, con el tapón ilegal de Vrankovic. Podría tener tres Euroligas y por un segundo del Djordjevic y el tapón de Vrankovic, solo me quedé con la ganada en Tel Aviv con el Joventut.

Podría tener tres Euroligas y por un segundo de Djordjevic en Estambul y el tapón de Vrankovic en París, sólo me quedé con la ganada en Tel Aviv con el Joventut.

De vuelta al Barça

Decidiste volver al Barça, algo que no han hecho muchos…

El presidente Núñez siempre apostó porque volviera al club, y Salvador Alemany, también. Mi etapa en la Penya fue buenísima, cuatro años de gran recuerdo, aunque luego se desmontó el equipo porque llegó la crisis. Yo era mucho del Barça y decidí volver. Pero solo puedo hablar maravillas de mi etapa en el Joventut, donde volví después. Con grandes jugadores y con Lolo Sáinz, practicamos un basker muy alegre. Con Obradovic, éramos un equipo duro, capaz de ganar a cualquiera. Era un equipo más defensivo, pero en ataque también teníamos mil soluciones.

Ferrán Martínez reconoce que el Barça es el club de su vida, y le hubiera gustado jugar toda su carrera en el Palau / DESCONOCIDO / EDECASA

¿El Madrid volvió a insistir cuando decidiste volver al Barça?

Si, aunque también lo hicieron muchos otros clubs pero quise volver al Barça. Antes, los jugadores, cuando sentían muchos los colores, habia cosas que ni tan siquiera te las querías plantear, aunque económicamente fueran muy buenas las ofertas, como la del Madrid.

Esto ha cambiado mucho ahora, supongo…

Ahora es diferente. Hoy, la mentalidad profesional, te hace cambiar de club por más circunstancias y no pasa nada. Es como funciona la actualidad y hay que aceptarlo.

Obradovic fue especial

¿Con qué entrenador te quedarías de tu extensa carrera?

He tenido a muy buenos entrenadores. Quizá Obradovic, con el que solo coincidí un año, me impactó mucho porque era duro, por su manera de ser, pero aprendí mucho, al igual que en el Panathinaikos, en el primer año allí. Yo he aprendido de todos mis entrenadores fueran buenos o malos.

¿Por qué no te entendiste con Aíto?

Eran manera de entender el baloncesto de aquella época. No me quejo de su etapa con él en el Barça porque ganamos muchas ligas y es un gran entrenador. En aquél momento pensé que mi evolución deportiva iba a ser mejor en otro sitio, y no me arrepentí.

¿Te has sentido igual de querido en el Barça y Joventut?

Si y es curioso. Tengo muchos amigos y mucho respeto por ambos clubs. Yo estoy con los veteranos del Barça porque me formé allí, pero en la Penya tengo mucho relación y amigos.

Tenía ofertas de España y Europa y pensé que fuera del Barça o de la mejor Penya, solo podía haber un equipo en Europa que podía estar a un nivel superior y era el Panathinaikos, que nos había ganado la Euroliga en París

¿Por qué decidiste ir a Grecia?

Tenía ofertas de España y Europa y pensé que fuera del Barça o de la mejor Penya, solo podía haber un equipo en Europa que podía estar a un nivel superior y era el Panathinaikos, que nos había ganado la Euroliga. Me eligieron el Mejor Jugador Europeo. Estuve cuatro años en Grecia, un año en el Peristeri y acabé mi carrera en un equipo italiano.

Irse a jugar a Grecia, con la violencia de las aficiones, fuiste un valiente..

Cuando jugué con el Barça en muchas ocasiones, siempre pensaba que no iría nunca allí, pero acabé fichando y viví de todo. Hubo un partido de Copa de Europa ante Aris de Salónica que nos tiraron sillas y nos tuvimos que proteger como pudimos. En el vestuario, nos apagaron la luz..pero en mi época en Grecia, habíamos vivido situaciones muy fuertes, com lanzamiento de bengalas, nos tiraron incluso un grifo, un espejo, monedas y hasta teléfonos móviles, una locura. A mi me abrieron la ceja de un monedazo. Al final, te acostumbrabas a todo.

Ferrán, durante la entrevista a SPORT / Gorka Urresola Elvira / SPO

Acabaste tu carrera en el Sant Jordi, y con mal recuerdo, supongo...

Me llegó una oferta importante de Lottomática pero me rompí la rodilla jugando con la selección catalana en el Sant Jordi, ante Croacia. Tuve una lesión mu grave y en el quirófano me dijeron que ya no quedaría bien. Con 35 años, decidí retirarme y mi última actuación fue con la Selección Catalana.

¿Siendo un pívot tan dominador, tuviste ofertas para ir a la NBA?

Fernando ya estuvo allí, y yo tuve muchas opciones desde el principio. Fui el mejor jugador junior de Europa y en ese momento, ya vinieron muchos scouts de la NBA pero en ese momento nada estaba regulado de posibles salidas de Europa para ir allí. Solo iban yugoslavos porque la NBA tenía unos ojeadores. Era un momento en que estaba negociando mi primer gran contrato con el Barça. Hubiera tenido que entrar en el draft de la NBA y no entré. Hubo una situación muy extraña que impidió que me draftearan.

Por muchas circunstancias no pude jugar en la NBA, pero estuve muy cerca. Houston Rockets lo intentó y llegue a realizar el campus de entrenamiento con Toronto, y entonces estalló el 'lockout' y se acabó. Yo era un tipo de jugador diferente, el tipo que buscaba la NBA, polivalente, que pudiera jugar abierto, dentro…

¿Hubieras ido de cabeza?

Desde luego, lo que ocurre es que no podías liberarte de los contratos de Europa como sucede ahora. Los Houston Rockets también lo intentó, pero tenía contrato en vigor en la segunda etapa en el Barça. Cuando fui a Panathinaikos, Toronto Raptors también me querían, pero acababa de renovar con los griegos. En el año 98 fui a Toronto y jugué el campus con la opción de fichar pero fue el año del ‘lockout’ cuando la Liga empezó tarde. Por muchas circunstancias no pude jugar, pero estuvo muy cerca. Yo era un tipo de jugador diferente, que buscaba la NBA, polivalente, que pudiera jugar abierto, dentro….

¿Con la selección te fue bien pero sin títulos?

Estuve 10 años pero no logramos títulos porque coincidimos la primera época con la Yugoslavia intratable, y luego con la Rusia todavía unificada. Estuve con Díaz Miguel, desde 1986 y debuté en el Eurobasket de Atenas.

¿Perderte los Juegos de Barcelona debía ser duro, no?

Yo jugue en Seúl, aunque en 1991, cuando me lesiono con el Joventut, y quedo con el pie mal, con dolor, había recuperado y jugué los play-offs. Díaz Miguel me dijo que aunque no estuviera al cien por cien, tenía un puesto en el equipo. Me convocó, pero me puso entre la espada y la pared, porque la Penya veía un riesgo de romperme definitivamente o ir a los Juegos a pesar de seguir haciendo la rehabilitación. Renuncié a la selección y Díaz Miguel se enfadó. Luego lo aclaramos. De hecho, fue un entrenador que me ayudó mucho en mi carrera. Para mi, uno de los entrenadores que me ha marcado más.

Díaz Miguel me dijo que aunque no estuviera al cien por cien de mi lesión en el pie, tenía un puesto en el equipo en los Juegos de Barcelona'92. Me convocó, pero me puso entre la espada y la pared, porque la Penya veía un riesgo de romperme definitivamente. Renuncié a la selección y Díaz Miguel se enfadó

¿Sigues al Barça y te hace sufrir?

Sufrir no, pero considero que necesita una estructura estable, con un bloque de continuidad y que se refuerce con otros. El problema es que si cada año construyes equipos nuevos, hay dos problemas. A corto plazo es complicado que pueda lograr éxitos y el otro, la identificación de los aficionados con los jugadores. En nuestra época era muy diferente, con un bloque y había pocos cambios.

Te debe doler ver que el pívot cada vez pierde mayor protagonismo…

También es una evolución de las características físicas de los jugadores de hoy en día. Y eso quiere decir, que con esos cambios, el basket cambia. Muchos equipos no tienen hoy un ‘center’ dominador. Jokic, que es la estrella de la NBA, es un center puro, pero hace de todo...La evolución del pívot es que pueda hacer muchas cosas. Y los campos se han quedado muy pequeños. En Europa, tenemos a Tavares.

Y el Barça no tiene un jugador de esas características…

No lo tiene, pero está perfectamente capacitado para ganar todos los títulos. En todos los equipos hay muchos altibajos con tantos partidos, pero hay que estar bien cuando llega el momento de la Final Four y los play-offs. El resto de la temporada pierde interés.