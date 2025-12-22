Fenerbahçe - Barça: horario y dónde ver por TV la 18ª jornada de la Euroliga

Fenerbahçe y Barça se enfrentan este martes 23 de diciembre en la 18ª jornada de la Euroliga, en uno de los partidos más atractivos que puede ofrecer la competición europea. El conjunto azulgrana visita al vigente campeón del torneo en busca de la décima victoria consecutiva combinando Europa y la Liga Endesa, pero delante, tendrán al equipo de un Sarunas Jasikevicius que no le pondrá las cosas nada fáciles.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Fenerbahçe y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Barça, con total confianza

El Barça vive, de largo, el mejor momento de la temporada. La llegada de Xavi Pascual no le ha podido sentar mejor a la sección azulgrana, y bajo las órdenes del técnico de Gavà, el equipo se ha impuesto en nueve de los 10 partidos que ha disputado.

Xavi Pascual, en el partido de Liga Endesa ante el Joventut / ACB Photo - Víctor Salgado

En la Euroliga, el Barça firmó una actuación histórica en la última jornada, tras superar a Baskonia en tres prórrogas por un 134-124 que le permitieron al equipo catalán firmar la máxima anotación historia de un equipo en la competición. Una noche especial para un Kevin Punter que se fue hasta los 43 puntos, siendo la cuarta máxima anotación histórica de un jugador en un encuentro del torneo continental.

Los líderes del Barça

El escolta neoyorquino es el máximo anotador del Barça en Euroliga, con 15,7 puntos de media por partido, seguido de Will Clyburn (14,4) y Tornike Shengelia (12,9). Ambos serán baja por lesión para la cita en Estambul.

Kevin Punter anotó 43 puntos en la épica victoria del Barça ante Baskonia / Dani Barbeito

El Barça llega a la ciudad turca con el mejor balance de victorias y derrotas (12-5) de toda la competición, igualado con el Hapoel Tel Aviv. Por su parte, el Fenerbahçe tiene una derrota más que el equipo catalán (6), y tiene un partido pendiente ante Olympiacos. Actualmente son quintos, con diez triunfos, el último el pasado jueves en Milán ante Olimpia Milano por 72-87.

Los referentes del 'Fener'

Talen Horton-Tucker (14,1) y Wade Baldwin (13,9) son los máximos anotadores de 'Fener' en la Euroliga, y el Barça deberá tratar de contenerlos si quiere regresar a la capital catalana con la 13ª victoria europea de la temporada.

Talen Horton-Tucker, en un partido de Euroliga con Fenerbahçe / Euroleague

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE FENERBAHÇE

El partido entre Fenerbahçe y Barça de la 18ª jornada de la Euroliga se disputa en el Ulker Sports and Event Hall este martes 23 de diciembre a partir de las 18:45 horas (CET).

DÓNDE VER LA EUROLIGA POR TV

En España, el partido de la Euroliga entre Fenerbahçe y Barça correspondiente a la 18ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Movistar Deportes (dial 63).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.