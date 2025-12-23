En Directo
Baloncesto
Fenerbahçe - Barça, en directo: sigue el partido de la Euroliga en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la 18ª jornada entre Fenerbahçe y Barça
Fenerbahçe y Barça se enfrentan en el Ulker Sports and Event Hall en la 18ª jornada de la Euroliga.
MI MAAAAAAAADRE QUEEEE TRIIIIPLE DE PUNTEEEER Le bailó a Birch (por decirlo educado) y no falló desde el frontal de la pista (35-28)
Diez arriba Fenerbahçe
No perdona ninguno de los tres. Fenerbahçe, diez arriba
Finalmente fue balón para Fenerbahçe. Y Biberovic le saca la personal a Parra cuando se levantaba de tres, así que irá a la línea el turco por partida triple...
FENERBAHÇE 32 - 25 BARÇA (MIN. 17)
No puede repetir triple Juani Marcos, y los árbitros dan balón para Fenerbahçe. Pide el coach challenge Pascual para ver si la bola sigue perteneciendo al Barça
Otro 2+1 de Horton-Tucker, ahora sobre Satoransky. El americano sigue conservando el físico que tenía en NBA, y en contacto es infalible. Anota el libre para el 32-25
TRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPLEEEEEEE DE JUANI MARCOOOS Magistral el pase de Punter, no perdona el argentino
Perdona Biberovic de tres, casi que es noticia. Rebote Barça. Se mete en un lío Juani Marcos, recupera la bola Fener, pero por suerte el pase es malo y el Barça volverá a atacar
¡Qué bien encontró Sato a Vesely! Canasta fácil para el pívot (29-22)
Dos más para Biberovic, se marcha 'Fener'... (29-20)
Tiempo muerto en pista
Lo para Pascual, el parcial del segundo cuarto es de 10-7, pero con malas sensaciones tras las últimas defensas
- El central que más gusta a Deco
- La bronca del capitán Raphinha
- Manolo Lama, sobre Lamine Yamal: 'Si lo que ha hecho lo hace Vinicius, hoy le pegamos
- El Bayern tiene a un nuevo Kimmich: 'Es el jugador más rápido que he visto en mi vida
- Álvaro Cortés, un argumento sólido para no fichar un central
- Flick quiere fichar un defensa, pero las opciones por ahora no convencen al Barça
- El pastel televisivo de los equipos de Primera sufre un recorte
- Comprobar Lotería de Navidad 2025, última hora en directo: números premiados y lista de pedrea