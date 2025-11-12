Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En Directo

EUROLIGA

FC Bayern - Barça en directo: décima jornada de la Euroliga, hoy en vivo

El Barça visita este miércoles la pista del FC Bayern con Óscar Orellana en el banquillo tras la destitución de Joan Peñarroya y en plenas negociaciones con Xavi Pascual

El Barça, en la Ciutat Esportiva anets de volar hacia Múnich

El Barça, en la Ciutat Esportiva anets de volar hacia Múnich / FCB

David Rubio

David Rubio

El Barça visita la pista del Bayern en una situación complicada a nivel institucional este miércoles a las 20.30 horas. ¿Conseguirá Óscar Orellana ganar en su debut a la espera de Xavi Pascual... o de otro entrenador?

SPORT les ofrecerá en directo todo lo que sucede en la capital de la Bavaria Alemana.

Actualizar

TEMAS