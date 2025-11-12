FC Bayern - Barça en directo: décima jornada de la Euroliga, hoy en vivo

El Barça visita la pista del Bayern en una situación complicada a nivel institucional este miércoles a las 20.30 horas. ¿Conseguirá Óscar Orellana ganar en su debut a la espera de Xavi Pascual... o de otro entrenador?

SPORT les ofrecerá en directo todo lo que sucede en la capital de la Bavaria Alemana.

Vamos con el cinco inicial del Barça. Satoransky, Punter, Joel Parra, Shengelia y Vesely.

Sensacional ambiente en el SAP Arena de Múnich. Uno ve estos pabellones, mira al Palau y le entran ganas de llorar. La piedra que puso Josep Cubells... allí sigue.

SEÑORES, ESTO ES UNA PLATAFORMA VIVA. Sin insultar, sus comentarios son muy bienvenidos. ¿Quién tiene la culpa de la situación del equipo? Les doy mi opinión. Por este orden, la directiva, Navarro y después los jugadores y el ya destituido Joan Peñarroya.

En el banquillo, Gordon Herbert, el técnico que llevó a Alemania al oro en el Mundial.

Más viejos conocidos de la Liga Endesa. Rathan Mayes (Real Madrid), Jessup (Zaragoza), Baldwin (Baskonia), Hollatz (Breogán), Lucic (Valencia), Voigtmann (Baskonia) y Giffey (UCAM Murcia).

Con Rokas Jokubaitis de baja tras romperse los cruzados, el Barça se verá las caras con el exazulgrana Oscar da Silva y con Andreas Obst, un ex del Monbus Obradoiro que la pasada temporada 'clavó' 11 triples al Barça.

Veamos el ambiente en el seno del equipo.

Al final la cuerda se rompe por la parte más débil y el técnico ya es historia. Curioso que Xavi Pascual no firme porque pide lo mismo que pidió sin suerte Peñarroya una y mil veces: REFUERZOS.

El club tomó la decisión de destituir a Joan Peñarroya justo después de que el Palau se pronunciase por primera vez. Y la afición no pidió la marcha del egarense. Si mis entendereras no fallan, el "¡Cubells dimisión, Cubells dimisión!" llevaba otro destinatario.