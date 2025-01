'Fatts' Russell, el base tapado del Barça

El Barça peina el mercado internacional en busca de un base-escolta que pueda tomar las riendas del equipo. La lesión de Nico Laprovittola provocó un terremoto en la planificación de la campaña. El argentino era la piedra angular sobre la que se edificaba el proyecto de Joan Peñarroya en el Palau. Con el base fuera de combate para una larga temporada, el club apostó por Raul Neto para hacer pareja con Satoransky, pero el brasileño apenas pudo debutar con la azulgrana por su fragilidad muscular.

Sainete Heurtel y nuevo objetivo

El vodevil Thomas Heurtel no hizo más que echar leña al fuego de una sección que deambula a la deriva desde que Nico se rompió el cruzado y el menisco externo frente a Baskonia allá por octubre. El tándem Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández, sin embargo, no desiste y quieren reforzar la plantilla a toda costa para que el equipo recupere el nivel de competitividad que se antojaba a principios de temporada. Especialmente tras la incorporación de figuras como Juan Núñez o Kevin Punter. Según apunta ‘Home of Glory’, el Barça sigue muy de cerca a Daron 'Fatts' Russell, actualmente en el Karsikaya. Los problemas económicos que sufren en Turquía podría precipitar la salida de este base anotador, un anotador insaciable que compaginaría muy bien con la dupla Satoransky-Núñez, más directores de juego.

Peñarroya en el banquillo del Barça / EFE

El Barça no es el único que le sigue

Russell está siendo monitorizado por varios equipos de Euroliga, que quieren aprovecharse de la delicada situación financiera del Karsikaya para incorporar a un 'point guard' que te asegura un buen número de puntos por partido. El de Philadelphia promedia 13,7 puntos en la liga otomana y 16 en la Liga de Campeones de la FIBA.

Daron 'Fatts Russell, base en la órbita del Barça / @limitless.fatts

Formado en Maryland, Daron 'Fatts' Russell debutó en el profesionalismo en el Viejo Continente, en el Mornar de Montenegro. Posteriormente dio el salto a Turquía, donde defendió las camisetas del Galatasaray, Manisa y actualmente Karsikaya.