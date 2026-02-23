La familia, el gran secreto del exazulgrana y campeón de Copa Rafa Villar: "Lo son todo, me han dado la vida"

Kosner Baskonia vivió en el Roig Arena unos de los días más bonitos, especiales y exitosos de sus más de 70 años de historia con la conquista de su séptima Copa del Rey. Los de Paolo Galbiati derrotaron al Real Madrid por 89-100 desafiando a cualquier pronóstico, sacudiéndose cualquier posible complejo, y olvidando cualquier excusa.

Los baskonistas miraron de tú a tú al equipo de Sergio Scariolo, al que le aguantaron y compitieron hasta el último cuarto, momento en el que le asestaron la cornada definitiva con un parcial de 17-33 que acabó decidiendo la final. Una victoria coral, pero con actuaciones para el recuerdo como las de Tim Luwawu-Cabarrot (28 puntos), Eugene Omoruyi (23) o la del MVP, un Trent Forrest que acabó con 38 créditos de valoración tras coquetear con el triple doble (22 tantos, 11 asistencias y nueve rebotes).

Rafa Villar, junto al 'MVP' de la Copa, Trent Forrest / ACB Photo

La de Valencia también ha sido una Copa muy especial para el exjugador del Barça Rafa Villar. Tras brillar la temporada pasada en Lleida bajo las órdenes de Gerard Encuentra, el conjunto vitoriano no tuvo dudas en incorporarlo a su plantilla como una apuesta de presente y futuro. Un perfil de jugador que muy fácilmente se puede impregnar de ese 'Carácter Baskonia' que explica la filosofía e identidad del club.

Una Copa de ensueño

"Parece estar planeado todo, pero al final creo que el equipo se lo ha merecido, la afición se lo ha ganado y lo hemos podido conseguir. No solo hoy, sino los anteriores partidos también sacamos ahí el Carácter Baskonia. No nos hemos dado por vencidos y nos hemos llevado la copa, que era lo que queríamos", reconoció Villar tras la final a los micrófonos de SPORT, ya con el título bajo el brazo.

Un Villar al que se le vio buscando a su familia nada más acabar el partido para fundirse con ellos en un enorme abrazo. Desde Charlotte, su hermano Raul no escondía la felicidad por la gran alegría que se había llevado: "Es tan grande... que lo disfrute, que es lo que tiene que hacer".

Raul Villar y Rafa Villar coincidieron en el Barça - Hiopos Lleida de Liga Endesa / ACB Photo - Joan Vidal

En momentos en los que podía haber dudas hacia dónde se encaminaba su carrera tras no contar con excesivas oportunidades en el Barça, esa relación familiar y esos consejos para tomar la mejor decisión fueron claves para entender como a sus 21 años, Rafa despertó el interés de un equipo Euroliga como es el baskonista.

La familia, clave para explicar su éxito

"Por suerte, estos años he ganado bastantes títulos para tener la edad que tengo y la verdad que lo son todo. Es superimportante tener una familia que te aconseje, que esté a tu lado y que te diga lo que está bien, que te diga lo que está mal, que te ayude en momentos duros y al final es superimportante. Me han dado la vida, me han dado todo y siempre han estado a mi lado, así que son parte de mí, desde luego". Un Villar que en 2022 ganó el Europeo sub-18, y un año más tarde, se proclamó campeón del mundo sub-19. Además, el director de juego ya debutó con la absoluta en partidos de ventanas FIBA.

Todavía con mucho margen de crecimiento, y con la voluntad de ir ganando más minutos en la rotación, Villar deja la capital del Turia tras vivir su primera gran alegría con Baskonia. Su nombre ya quedará inscrito de manera permanente en la historia del club vitoriano como uno de los héroes que conquistaron el Roig Arena para lograr la séptima Copa del Rey.