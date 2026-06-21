El 'factor Palau', la carta bajo la manga del Barça para ganar la Liga Endesa

El Barça amaneció este domingo en Barcelona tras regresar anoche de Valencia con la final de la Liga Endesa empatada a una victoria para cada equipo.

Los azulgranas no pudieron repetir el triunfo del primer encuentro, y cedieron por un claro y contundente 102-75 en un partido en el que Xavi Pascual y sus jugadores tan solo pudieron plantar batalla en el segundo cuarto. De nuevo, arrancaron mal, y los de Pedro Martínez aprovecharon para hacer sangre en la segunda mitad y apuntarse un triunfo tan justo como necesario: viajar al Palau con un 0-2 en contra hubiese sido prácticamente definitivo.

Valencia Basket se impuso con rotundidad al Barça en el segundo partido de la final de la Liga Endesa / ACB Photo - José Manuel Casares

Final empatada

La final de la Liga Endesa está 1-1 y esa es una de las pocas certezas que hay hasta el momento en la gran final por el título. Es cierto que la victoria taronja en el segundo asalto de la serie fue mucho más holgada que la lograda por el Barça en el primero. Ahora bien, si el orden de los dos primeros partidos disputados en el Roig Arena hubiese sido inverso, los azulgranas llegarían al Palau con la moral por las nubes tras aquel primer punto épico resuelto en la prórroga por 112-113.

Ahora la serie se traslada a Barcelona, a un Palau que será escenario, tanto este lunes 22 como el miércoles 24 del tercer y cuarto choque de la final ACB (20h CEST ambos partidos). Con el factor cancha arrebatado a Valencia Basket, el Barça tiene dos duelos ante su afición para intentar terminar con una sequía de títulos que se alarga desde 2023, precisamente cuando ganaron la Liga Endesa por la vía rápida (3-0) al Real Madrid.

El Palau debe ser clave para que el Barça logre el segundo punto de la final de la Liga Endesa / Dani Barbeito

Las palabras de Xavi Pascual

El mensaje tanto de Pascual como del vestuario es claro: hay que olvidar cuanto antes la derrota y su magnitud en el segundo partido de la serie, y priorizar y darle valor al hecho de haber conseguido por méritos propios, tener dos oportunidades en el Palau para intentar levantar la ACB. "Siempre veo el vaso medio lleno. Veníamos a València y si preguntas a la gente de Barcelona estar en un 1-1 lo habrían firmado. Tenemos dos partidos en casa y es un escenario inmejorable para acabar la temporada. "Es el momento de hacernos fuertes en casa. Tenemos que verlo como un 'playoff' a tres partidos con dos seguidos en casa", comentó Pascual en la rueda de prensa posterior al partido.

En la misma línea fueron tanto Joel Parra como Tornike Shengelia. Fastidiados por la manera en la que se había perdido, ambos apelan al apoyo de la afición azulgrana para, de entrada, lograr el segundo punto de la serie este próximo lunes. "Ganar de 30 o perder de 30 a igual, al final es solo un número. Veníamos con el objetivo de ganar los dos partidos, hemos ganado uno y les hemos quitado el factor pista. Esperemos que el Palau sea una olla presión porque los necesitamos como hemos tenido nosotros aquí en el Roig Arena", comentó Parra.

Joel Parra, jugador del Barça de basket / Dani Barbeito

Parra y Shengelia, en la línea de su entrenador

Algo parecido a lo que mencionó Shengelia ante los medios tras el 1-1 de Valencia Basket. "Ahora mismo la sensación no es buena, pero es 1-1 y vamos a jugar los siguientes dos partidos en el Palau. Tenemos que jugar con mucha confianza y las cabezas altas. Seguro que nuestra gente va a estar ahí, apoyando para que sea increíble y vamos a ir con muchas posibilidades", detalló el ala-pívot georgiano.

Y en esas anda un Barça que, más allá de esa confianza en haberse ganado poder ganar el título ante su afición, también es consciente de que tocará equilibrar la batalla física, algo que decantó el segundo asalto de la serie. Y desde luego, recuperar la puntería: se quedaron en un discreto 4/21 desde el triple, mientras que jugadores como Kevin Punter o Will Clyburn (dos puntos cada uno), estuvieron desconocidos, y es prácticamente imposible que vuelvan a cuajar anotaciones tan discretas.