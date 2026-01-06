El 'factor Lapro', clave para que el Barça gane títulos esta temporada

La resaca de la victoria del Barça ante el Real Madrid por 100-105 fue muy agradable para Nico Laprovittola. El exterior argentino protagonizó una exhibición ante uno de sus exequipos al que sometió con 19 puntos y nueve asistencias para 27 créditos de valoración.

De largo, su mejor partido de la temporada, y una actuación muy esperada que permite elevar esa ilusión que ha despertado el conjunto azulgrana tras la llegada de Xavi Pascual, traducida en una mejora sustancial del juego y un balance de 12 victorias y tres derrotas tras los primeros 15 partidos que ha dirigido.

Pascual recupera a la plantilla

Pascual ha recuperado al mejor Tomas Satoransky, está encontrando versiones muy completas de Joel Parra, Darío Brizuela o Willy Hernangómez, y jugadores como Kevin Punter, Tornike Shengelia o Will Clyburn, antes de lesionarse, siguen siendo referencias tal y como ocurría a principios de temporada. Además, Miles Norris está creciendo a un gran ritmo y apunta a ser un importante 'refuerzo' para la segunda mitad de curso.

Todo lo que puede aportar Laprovittola

Pero en esa dirección de juego, trascendental en los esquemas de Pascual, la aparición de Laprovittola se anticipa fundamental. El argentino puede dar un buen relevo a 'Sato' en partidos de la más alta exigencia gracias a su privilegiada visión de juego. Su inteligencia en pista marca diferencias, igual que su talento y esa dinamita en el tiro que sigue intacta pese al paso del tiempo y a las lesiones. Si Punter o Brizuela no tienen el día, 'Lapro' no tiene ningún problema en echarse el equipo a la espalda y levitar sobre el parquet tal y como hizo en el Movistar Arena. El perímetro blanco todavía tiene pesadillas tras la actuación del '20' azulgrana el pasado domingo.

Nico Laprovittola, ante al Real Madrid / EFE

"Mi responsabilidad es sumar"

Hace unas semanas, tras ganar a la Penya, Laprovittola compartió sus sensaciones con SPORT, con una clara voluntad de subirse a ese ritmo por el que transitaba el equipo. "Uno ve el esfuerzo que están haciendo todos, la dinámica del equipo es espectacular y me tengo que sumar a eso. Intento agarrar ritmo, me estoy sintiendo bien, y eso me da confianza para saber que el basket está, y que tengo que traerle energía nueva al equipo. Mi responsabilidad es sumar", comentó. Y pocos días después, el mago de Morón llevó a cabo una función soberbia en Madrid.

"Laprovittola está saliendo de lesión, pero es fundamental para nosotros. Ya contra el Zaragoza jugó más y vimos que daba el 'click'. Hoy se ha soltado más. Ahora hay que tocar madera para que no se lesione. Cuando tenemos a todos los jugadores sanos, nuestro nivel de juego puede ser bastante alto", comentó Pascual tras el Clásico.

Nico Laprovittola, en un partido con el Barça / ACB Photo - Borja B. Hojas

Tocar madera con las lesiones

Y de esas palabras se extrae un deseo conjunto en el que se pide que las lesiones respeten a un Laprovittola que prácticamente no pudo jugar la pasada campaña, y que este curso ha arrancado con algún contratiempo físico lógico tras dejar atrás una grave lesión de rodilla.

Si 'Lapro' tiene un poco de suerte con las lesiones, su profesionalidad y talento siguen un año más sobre la mesa. Y con ello, Pascual sonríe.