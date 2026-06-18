El 'factor Lapro' al que se agarra el Barça: "Me siento bien, sé que voy a ser importante en la final"

Muchos jugadores del Barça disputan esta noche (20h CEST) su primera final de la Liga Endesa. El conjunto azulgrana se cita ante el Valencia Basket en un Roig Arena que suspira por ver levantar a su equipo la ACB nueve años después de la última vez.

Pero dentro de la veteranía y la experiencia con la que cuenta el Barça en citas de esta trascendencia, destaca un Nico Laprovittola que disputa su tercera final de Liga Endesa, y que buscará su segunda ACB antes de una más que probable marcha cuando expire su contrato a finales de mes.

Las palabras de 'Lapro'

"Me estoy sintiendo bien, intentando ayudar al equipo e impactar en el juego y en los partidos. Voy poco a poco, no quiero apresurarme demasiado. Sé que voy a ser importante en esta serie, pero ya llegará el momento", comentó 'Lapro' en la previa del último entrenamiento en el Roig Arena antes del primer asalto de la serie.

Nico Laprovittola, en una atención a los medios / ACB Photo - David Grau

"No creo que se desempate hoy. Creo que va a ser una serie larga, una serie en la que va a ganar el equipo que más aguante. Tenemos que ser conscientes de intentar llevar el partido a nuestro juego. Valencia tiene un ritmo muy alto. Parece un juego alocado, pero no, ellos saben jugar muy bien a esa velocidad. Nosotros tenemos que intentar contrarrestarlos y dominar el rebote. Creo que esa va a ser una de las claves", destacó un Laprovittola que también explicó la importancia de estar bien a nivel mental durante la final, y del gran trabajo que deben hacer en defensa.

Los aspectos que debe cuidar el Barça

"Físicamente y mentalmente. Estamos en una época de la temporada en la que cada minuto pesa, cada balón pesa, y tenemos que cuidarnos mucho e intentar aguantar. En defensa hay que estar realmente muy, muy bien. Son un equipo acostumbrado a anotar mucho y a pelear cada balón. Nosotros, además de defender bien, tenemos que rebotear bien. No podemos conceder segundas ni terceras oportunidades, así que tenemos que intentar hacer el mejor box out, sacarlos a ellos de la pintura y, a partir de ahí, empezar a pensar en el ataque", explicó.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / ACB Photo - David Grau

Preguntado sobre ese factor emocional del "último baile" que afrontan Xavi Pascual y varios integrantes del equipo, Laprovittola está más centrado en todo lo que deben hacer bien en pista.

La importancia de lo "emocional"

"No sé si lo pensamos de esa manera. Hay que ir partido a partido; cada día va a ser diferente. Creo que puede haber un añadido emocional, pero Valencia también tendrá su cuota emocional. Cada detalle va a importar, cada balón va a ser muy importante. Tenemos que intentar no dejarnos llevar por las emociones, sino por lo que podemos hacer en la cancha y controlar", dijo".

Laprovittola, en una acción a canasta en el tercer cuarto del duelo ante La Laguna Tenerife / FCB

Nico Laprovittola llega a la final de la Liga Endesa promediando en el play-off 10,4 puntos por partido, y un acierto exterior superior al 57%. Valencia Basket le exigirá su mejor versión en ambos lados de la cancha, pero el mago de Morón está listo para nuevos trucos de magia.